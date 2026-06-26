Yorgelys Delgado, actriz venezolana, sigue desaparecida tras los sismos; su hija desmintió su muerte

GENERANDO AUDIO...

La actriz sigue desaparecida tras el derrumbe de un edificio. Foto: AFP/Archivo

El paradero de la actriz Yorgelys Delgado continúa en medio de versiones encontradas tras los terremotos registrados en Venezuela de este miércoles 24 de junio.

Mientras algunos medios locales reportaron su presunto fallecimiento, su hija Miranda Mijares destacó que aún se encuentra en un estatus de desaparecida y que su búsqueda sigue en marcha.

¿Qué se sabe de la presunta muerte de Yorgelys Delgado?

De acuerdo con los primeros reportes, Yorgelys Delgado estaba dentro del edificio Coral Beach, en La Guaira, ubicado al centro norte de Venezuela, junto a su madre, su hija Miranda y el padre de la menor, cuando ocurrieron los sismos.

Tras el derrumbe del inmueble, equipos de rescate habrían logrado sacar con vida a su hija y al padre de la menor. En tanto, distintos reportes señalan que la actriz y su madre permanecían atrapadas bajo los escombros.

Hija de Yorgelys Delgado destaca que su madre sigue desaparecida

Alrededor de las 14:00 horas, Miranda Mijares compartió una historia en su perfil de Instagram donde, además de agradecer las muestras de apoyo, señaló que su madre continúa desaparecida.

“En nombre de la familia de Yorgelys Delgado, queremos agradecer profundamente las muestras de solidaridad, los buenos deseos y la fe depositada en la continua búsqueda de mi mamá. Nos mantenemos en oración constante, confiando plenamente en que Dios nos concederá el milagro de volver a verla”, destacó la joven ganadora de Mini Universe 2023-2024 y Mini Belleza Venezuela 2022.

Además, destacó que ella, como su tía Jorgelina Delgado y su prima Yohangellis Delgado se encuentran bien físicamente.

De la misma manera, pidió respeto y evitar compartir noticias que no estén confirmadas.

“Pedimos encarecidamente respeto a nuestra privacidad y prudencia. Solicitamos evitar la difusión de informaciones o noticias que no estén debidamente confirmadas. (…) Agradecemos de corazón que nos sigan acompañando en sus oraciones”, resaltó.

Foto: Captura de pantalla

Por su parte, Daniel Ferrer, productor y fundador de la agencia Hispanomedios, en su última publicación compartida en Instagram este jueves, donde aparece junto a la actriz, destacó que su búsqueda continúa.

“Me encantaría decir que no es cierto, que se trata de un fake news, pero el tiempo no juega a favor”, mencionó al inicio de su comentario, donde destacó la importancia de la oración para los rescates en el país.

“A este sentimiento le pongo el rostro de Yorgelys porque es alguien a quien quiero, y a quien una generación entera recuerda por habernos hecho suspirar cada tarde. Hoy no es la Tigrita quien guarda, quizá, sus últimos suspiros debajo de los escombros esperando ser encontrada. Es una madre venezolana que aguarda, igual que miles, por la ayuda del mundo entero”, escribió.

De estrella infantil a figura de la televisión venezolana

Nacida el 15 de diciembre de 1982 en La Guaira, Venezuela, Yorgelys Delgado se dio a conocer como parte del elenco de “El Club de los Tigritos”, donde actuó, bailó y condujo junto a otras jóvenes figuras de la televisión venezolana.

Posteriormente fue conductora de “Rugemanía” y “Atómico”, además de protagonizar las producciones juveniles “Entre tú y yo”, “De sol a sol” y “Un poquito de suerte”.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.