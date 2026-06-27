Venezuela, Chile y México: los terremotos más devastadores que han marcado a la región

GENERANDO AUDIO...

Derrumbe de un edificio tras el temblor de 1985. Foto: AFP

Los recientes terremotos de 7.2 y 7.5 que sacudieron Venezuela y dejaron más de 920 muertos y miles desaparecidos reavivaron el recuerdo de otros grandes desastres sísmicos en América Latina.

A lo largo de la historia, países como Venezuela, México y Chile han enfrentado movimientos telúricos que provocaron miles de víctimas, daños millonarios y cambios permanentes en sus ciudades.

Top peores terremotos de la historia en Latinoamérica

Venezuela: de Caracas en 1967 al terremoto de Sucre en 1997

Uno de los sismos más recordados en Venezuela ocurrió el 29 de julio de 1967, cuando un terremoto de magnitud 6.6 cerca de Caracas dejó 245 muertos, miles de heridos y severos daños materiales. El movimiento incluso fue seguido por un pequeño tsunami.

Foto: Reuters Foto: Reuters Foto: Reuters

Décadas después, el 9 de julio de 1997, otro terremoto de magnitud 6.9 golpeó la costa oriental del país, especialmente las zonas de Cumaná y Cariaco, en el estado Sucre. El saldo fue de 73 fallecidos, alrededor de 500 heridos y miles de damnificados, además de afectaciones agravadas por lluvias torrenciales.

Antes de ellos, Venezuela también sufrió el terremoto de Cumaná en 1929, que provocó un tsunami y cerca de 800 muertes, así como el sismo de El Tocuyo en 1950, que dejó alrededor de un centenar de víctimas.

México: el gran tsunami de 1787 y la tragedia de 1985

@samherboz EL TERREMOTO Y MAREMOTO DE 1787 Durante toda la historia del ahora territorio mexicano, los sismos han golpeado el estado de Oaxaca innumerables veces, pero el terremoto de 1787 trajo consigo el Maremoto o Tsunami más catastrófico registrado desde la Nueva España. Acompáñanos a conocer más en esta cápsula informativa. Fuentes: Sismos Históricos Mexicanos: Los temblores del 28 de marzo al 3 de abril de 1787 Gerardo Suầrez R, * “Efemerides Sismicas” de Orozco y Berra publícadas en 1887 por la Sociedad Científica Antonío Alzate; y del estudio historico de Rojas. ♬ sonido original – Sam Herboz 🇲🇽

El terremoto más grande documentado en México ocurrió el 28 de marzo de 1787, con una magnitud estimada de 8.6 frente a las costas de Oaxaca de acuerdo al gobierno de México. El evento generó un enorme tsunami que penetró hasta seis kilómetros tierra adentro y devastó amplias zonas costeras, por lo que es conocido como “El gran tsunami mexicano”.

Foto: Cuartoscuro Foto: Cuartoscuro

Sin embargo, el sismo que más marcó a la sociedad mexicana moderna fue el del 19 de septiembre de 1985. Con magnitud 8.1 y epicentro en las costas de Michoacán, causó el colapso de cientos de edificios en la Ciudad de México. Las cifras oficiales reportaron 5 mil muertos, aunque diversas estimaciones elevan la cifra a más de 10 mil fallecidos.

Otros terremotos relevantes en el país fueron el de 2017 en el Golfo de Tehuantepec, de magnitud 8.2 y 230 víctimas mortales, según el gobierno de México; el sismo del Ángel de 1957, que derribó la emblemática escultura de la Independencia; y el terremoto de Ometepec de 2012, conocido por la enorme cantidad de réplicas que generó.

Foto: Cuartoscuro Foto: Cuartoscuro Foto: Gettyimages

Chile: el terremoto más fuerte registrado en el mundo

Chile posee el récord del terremoto más poderoso jamás medido, según el Centro Sismológico de la Universidad de Chile y e información nacional, el 22 de mayo de 1960, el sismo de Valdivia alcanzó magnitud 9.5, provocó más de 2 mil muertes, hundimientos del terreno, la erupción del volcán Puyehue y un tsunami que cruzó todo el océano Pacífico hasta llegar a Hawái y Japón.

Foto: Gettyimages

Medio siglo después, el 27 de febrero de 2010, otro gran terremoto de magnitud 8.8 sacudió el centro de Chile durante cerca de minuto y medio y generó un tsunami que dejó 523 personas fallecidas.

¿Por qué América Latina registra tantos terremotos?

La región se encuentra sobre varios límites de placas tectónicas activas. En México interactúan las placas de Norteamérica, Cocos, Pacífico, Rivera y Caribe; en Chile domina el contacto entre las placas de Nazca y Sudamérica; mientras que en Venezuela la actividad sísmica está relacionada principalmente con la interacción entre la placa del Caribe y la Sudamericana.

Foto: AFP

Por ello, tanto especialistas como autoridades recuerdan que los sismos forman parte de la dinámica natural del planeta y que la mejor herramienta frente a ellos sigue siendo la prevención y la preparación.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.