SRE repatriará a 26 mexicanos desde Venezuela en vuelos de la Fuerza Aérea

| 18:32 | Alejandra Guzmán | Uno TV
México envía ayuda a Venezuela
México envía ayuda a Venezuela. Foto: X/@SRE_mx

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que 26 mexicanos solicitaron regresar al país tras los sismos registrados en Venezuela, por lo que esperan ser repatriados en los vuelos de la Fuerza Aérea Mexicana que trasladaron ayuda humanitaria y personal de rescate.

La Cancillería detalló que, hasta el momento, el personal de la Embajada de México en Caracas logró establecer contacto, vía telefónica y correo electrónico, con 73 personas mexicanas, residentes o que se encontraban de viaje en territorio venezolano durante los sismos que se registraron en el país. Todas fueron localizadas en buen estado de salud y en lugares seguros.

Mexicanos esperan vuelos de regreso

De acuerdo con la SRE, el grupo de 26 connacionales manifestó de manera voluntaria su intención de regresar a México.

La dependencia explicó que estas personas serán asistidas mediante los vuelos de la Fuerza Aérea Mexicana, que previamente transportaron ayuda humanitaria y 250 elementos de rescate enviados para apoyar las labores de atención tras la emergencia.

Embajada mantiene labores de asistencia consular

La Cancillería reconoció el trabajo del personal diplomático de la Embajada de México en Venezuela, al señalar que todos sus integrantes se encuentran a salvo y continúan brindando asistencia y protección consular a las personas mexicanas que lo requieren.

Autoridades destacaron que, en caso de requerir asistencia o protección consular, las personas mexicanas podrán ser atendidas a través de los canales de emergencia:

  • +58 412 2524675
  • embvenezuela@sre.gob.mx

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