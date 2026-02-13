Delitos cometidos por adolescentes en México; ¿en qué estados y cuáles son los más comunes?

GENERANDO AUDIO...

Foto: Gettyimages/Ilustrativa

Las agresiones recientes, ocurridas en la Ciudad de México (CDMX), muestran que el delitos de lesiones es el más cometido por adolescentes en el país. Nuevo León es la entidad con más casos.

En las últimas semanas, se dieron a conocer dos casos de agresiones cometidas por menores de edad. El pasado 21 de enero, las autoridades detuvieron a un adolescente de 13 por balear a otro joven de 17 años en unas canchas de Tlatelolco, en Ciudad de México.

A su vez, el 11 de febrero, un estudiante de secundaria apuñaló a un compañero en una pelea tras salir de clases en la alcaldía Tlalpan.

Esto ocurre en un contexto donde las lesiones son el el tipo de delito más cometido por adolescentes, toda vez que casi 33 mil menores de edad fueron imputados ante las autoridades en todo el país por incurrir en algún crimen durante el 2023.

Delitos cometidos por adolescentes

En 2023, un total de 32 mil 852 adolescentes fueron imputados por cometer algún delito. Ocho de cada diez eran hombres, según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Esos 32 mil 852 adolescentes afectaron a 28 mil 899 víctimas, de las cuales, seis de cada diez eran mujeres. Dichos datos muestran que la mayoría de los hombres adolescentes cometieron delitos contra mujeres.

Pese a eso, apenas mil 508 adolescentes entraron a un penal por algún delito en 2023. Equivale a apenas el 4.59% de los 32 mil 852 jóvenes imputados.

Delitos más frecuentes cometidos por adolescentes en México durante 2023

Lesiones (24.8%)

Robo (15.2%)

Amenazas (9.4%)

Abuso sexual (9.0 %)

Narcomenudeo (8.4 %).

Estados con más adolescentes imputados por un delito en México

Nuevo León (4 mil 98 adolescentes)

México (3 mil 400)

Guanajuato (3 mil 242)

Sonora (2 mil 275)

Jalisco (mil 847)

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos: