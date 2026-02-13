Eventos que han sido cancelados por casos de sarampión en México

GENERANDO AUDIO...

Suspenden eventos masivos por sarampión en estados. Fotos: Cuartoscuro/Getty

El aumento de casos de sarampión en México ha llevado a autoridades sanitarias y gobiernos locales a cancelar o suspender eventos masivos como medida preventiva para reducir el riesgo de contagios en concentraciones multitudinarias.

Las restricciones se han aplicado en distintas entidades del país, especialmente en actividades que reúnen a niños, jóvenes y personas con esquemas de vacunación incompletos.

Chiapas suspende ferias y desfiles

En Chiapas, varios municipios determinaron cancelar o restringir actos masivos como posadas, ferias, desfiles y otros eventos públicos.

La medida está vigente desde el 21 de diciembre de 2025 y hasta, al menos, el 20 de marzo de 2026, como parte de una estrategia sanitaria para frenar la transmisión del virus durante la temporada invernal, cuando suelen incrementarse las enfermedades respiratorias y virales.

Estado de México cancela carnaval y concierto

En el Estado de México (Edomex), el municipio de Coyotepec canceló su Carnaval 2026, programado del 13 al 16 de febrero, con el objetivo de proteger a la población ante el repunte de contagios.

Asimismo, en Atizapán de Zaragoza se suspendió el evento musical “AtizaLove”, previsto por el Día del Amor y la Amistad, como medida para evitar aglomeraciones.

Autoridades locales señalaron que la prioridad es reducir riesgos en eventos que concentran a miles de personas.

Hidalgo apuesta por vacunación en carnavales

A diferencia de otras entidades, en Hidalgo no se han cancelado los carnavales 2026, programados en más de 52 municipios.

Sin embargo, la Secretaría de Salud estatal anunció la instalación de módulos de vacunación contra el sarampión en mercados y centrales de autobuses durante febrero y marzo, con el fin de reforzar la protección en puntos de alta afluencia.

La estrategia busca facilitar el acceso a la inmunización tanto para residentes como para visitantes que acuden a las festividades.

¿Por qué se están cancelando eventos?

Las medidas responden al incremento de casos de sarampión registrados en el país, situación que ha provocado cientos de contagios y ha encendido alertas sanitarias.

Especialistas han advertido que los eventos masivos pueden favorecer la propagación del virus, particularmente entre menores de edad y adultos sin esquema completo de vacunación.

Por ello, autoridades recomiendan completar esquemas de inmunización y mantenerse atentos a comunicados oficiales sobre posibles ajustes en actividades públicas.

