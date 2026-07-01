¿Ya casi salen de vacaciones? Cuándo terminan las clases según la SEP

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Miles de estudiantes comenzarán vacaciones. Foto: Cuartoscuro

Las vacaciones para miles de estudiantes están cada vez más cerca. De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) será el miércoles 15 de julio cuando culmine el ciclo escolar 2025-2026.

¿Cuándo inician las vacaciones, según la SEP?

El calendario de la SEP establece el 15 de julio como fecha oficial de la culminación del ciclo escolar para miles de estudiantes de educación básica en México. A partir de esa fecha, sólo los estudiantes comenzarán su receso previo al inicio del próximo ciclo escolar 2026-2007.

Captura de pantalla: Gobierno de México

Estados que adelantaron vacaciones

Aunque el calendario oficial marca como fin de cursos el 15 de julio, algunos estados anunciaron que adelantarían vacaciones por temas del clima y en el marco del Mundial 2026.

Entre las entidades que adelantarán las vacaciones para cientos de estudiantes se hallan:

Baja California Sur: 3 de julio

San Luis Potosí: 5 de julio

Nuevo León: 8 de julio

Tamaulipas: 10 de julio

Sinaloa: 10 de julio

Guanajuato: 10 de julio

Aunque los estados anunciaron el adelanto de las vacaciones, existen detalles importantes a considerar. Por ejemplo, Baja California Sur, destacó que el fin del ciclo escolar se mantendrá para el día 15, ya que los docentes seguirán presentándose a talleres y los eventos de clausura serán el 6 y 7 de julio.

¿Qué pasa con los profesores?

Aunque el fin del curso es el 15 de julio y los alumnos dejarán de asistir a las aulas, los profesores todavía tendrán que presentarse jueves 16 y el viernes 17, fechas que la establece como de taller intensivo para personal docente.

De esa manera, la fecha que la Secretaría de Educación Pública marca como de receso de clases es a partir del 18 de julio.

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