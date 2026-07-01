Saldo rojo tras el triunfo del Tri: muertos, balaceras y disturbios en CDMX y varios estados

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Por el trinfo de México se reportaron muertos y detenidos. Foto:Cuartoscuro/Archivo

Tras la victoria de México sobre Ecuador, los festejos se salieron de control en distintas entidades del país, donde se reportaron personas fallecidas, un ataque armado, disturbios, enfrentamientos y decenas de detenidos.

¿En dónde se reportaron personas fallecidas?

La noche comenzó con celebraciones en la Ciudad de México (CDMX); sin embargo, en Paseo de la Reforma se confirmó la muerte de tres personas. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó sobre los hechos a través de sus redes sociales.

“Como lo informó la Secretaría de Salud capitalina, los equipos de emergencia de la Ciudad de México atendieron de manera inmediata el reporte de tres personas inconscientes en distintos puntos de las inmediaciones de Paseo de la Reforma. Se activaron todos los protocolos de atención médica; sin embargo, lamentablemente perdieron la vida. Desde el Gobierno estamos en contacto con sus familiares para brindarles todo el apoyo y acompañamiento necesario”, señaló.

Tras el resultado de medio tiempo 2-0, el lugar comienza a llenarse de aficionados para festejar una posible victoria y el quinto partido de la selección en el mundial FIFA 2026.



Autoridades de Protección Civil calculan una asistencia superior a los 35 mil aficionados y sigue… pic.twitter.com/ZCwkLPsCjw — Uno TV (@UnoNoticias) July 1, 2026

La Secretaría de Salud capitalina informó que dos de las víctimas fallecieron por asfixia: un hombre de 44 años y una mujer de 19 años, ambos identificados por sus familiares.

#AlMomento



TRAGEDIA EN LOS FESTEJOS DEL ÁNGEL….



En la esquina de #Reforma y Lancaster inmediaciones del Ángel de la Independencia reportan dos personas sin vida por aplastamiento…. #HalconOnce ⚡️🦅 pic.twitter.com/6ZKf9eeGgA — Halcon (@HalconOnce) July 1, 2026

Ataque armado en Morelos

En Yautepec, Morelos, durante el encuentro mundialista, se registró un ataque armado que dejó un saldo de tres personas muertas y nueve lesionadas, entre ellas un menor de edad. La agresión ocurrió en una cancha de usos múltiples.

Entre las víctimas mortales se encuentra Miguel Ángel Tijeras, secretario particular del diputado federal Agustín Alonso. Asimismo, una de las personas lesionadas es Sandy Fernández, esposa de Tijeras.

La Fiscalía General del Estado de Morelos informó que dos mujeres y un hombre perdieron la vida; dos fallecieron en el lugar y una tercera persona murió mientras recibía atención médica en un hospital.

#FiscalíaMorelosInforma📄COMUNICADO DE PRENSA



Ante los hechos delictivos registrados en el municipio de Yautepec, la Fiscalía General del Estado de Morelos activó este martes 30 de junio los protocolos legales correspondientes de intervención en el sitio, luego de que tres… pic.twitter.com/j32zbjeMZX — FISCALIA MORELOS (@Fiscalia_Mor) July 1, 2026

Disturbios y detenidos en Jalisco

En Guadalajara, Jalisco, dos policías resultaron lesionados durante el operativo de seguridad desplegado para resguardar a los asistentes al FIFA Fan Festival, instalado en el Centro Histórico con motivo del partido entre México y Ecuador.

#Guadalajara se sale de control el festejo por el triunfo de la selección nacional esta noche.



Asistentes al centro de la ciudad hacen destrozos y desmanes.



Videos: Redes sociales. pic.twitter.com/3izfOChcNz — RAMIRO ESCOTO DIGITAL (RED) (@Ramiro_Escoto) July 1, 2026

Uno de los elementos sufrió traumatismo craneoencefálico y el otro presentó una contusión en la nariz. Ambos fueron atendidos en el lugar y se reportan estables, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad estatal.

El balance preliminar del operativo dejó más de 20 personas detenidas. De ellas, 15 fueron puestas a disposición del juez calificador: seis por faltas administrativas y nueve por su probable participación en delitos, entre ellos daños y lesiones contra policías.

*Saldo preliminar en coordinación con la Comisaría de Guadalajara, la Policía de Jalisco y la Guardia Nacional*

-15 detenidos en total

-6 detenidos por falta administrativa

-9 por delito de los cuales 6 por daños y 2 por lesiones a policías



-2 policías de Guadalajara lesionados… pic.twitter.com/55bHVgPzBz — RAMIRO ESCOTO DIGITAL (RED) (@Ramiro_Escoto) July 1, 2026

Los disturbios comenzaron desde horas antes del encuentro, cuando grupos de aficionados intentaron derribar las vallas de acceso a la zona de aficionados. Ante la situación, las autoridades utilizaron gas lacrimógeno para dispersarlos.

Más tarde, durante los festejos en la glorieta de La Minerva, se registró el lanzamiento de objetos entre aficionados

🔴15 detenidos y dos policías lesionados, el saldo de ayer en #Jalisco durante los festejos por el triunfo de la selección mexicana 👇🏻



En Av Juarez y Galena en el centro histórico de Guadalajara, aficionados celebran el triunfo de México arrojándose botellas, latas y otros… pic.twitter.com/3DTIl8eum8 — Michelle Rivera (@michelleriveraa) July 1, 2026

Ya durante la madrugada, cuando las celebraciones disminuían, también se reportaron daños a comercios del Centro Histórico, donde personas con el rostro cubierto rompieron aparadores a patadas y con diversos objetos. Además, ocurrieron peleas entre aficionados, aunque las autoridades informaron que no hubo más detenciones relacionadas con esos hechos.

Gol de México desata desorden en Cinépolis de Ciudad Obregón, Sonora

Sonora no se quedó atrás, pues un grupo de aficionados activó un extintor al celebrar un gol de la Selección Mexicana durante su encuentro contra Ecuador, lo que obligó a evacuar una sala de Cinépolis en Ciudad Obregón y suspender la transmisión del partido.

🚨Evacuan sala de Cinépolis en Ciudad Obregón tras festejo descontrolado por gol de México



¡Se salieron de control las celebraciones! Elementos de seguridad tuvieron que evacuar la sala 1 de Cinépolis en Ciudad Obregón luego de que un grupo de aficionados, en la euforia por el… pic.twitter.com/ISD0aq6tkO — Rosa Lilia Torres- Noticias (@rosaliliatorrs) July 1, 2026

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