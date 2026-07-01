Saldo rojo tras el triunfo del Tri: muertos, balaceras y disturbios en CDMX y varios estados
Tras la victoria de México sobre Ecuador, los festejos se salieron de control en distintas entidades del país, donde se reportaron personas fallecidas, un ataque armado, disturbios, enfrentamientos y decenas de detenidos.
¿En dónde se reportaron personas fallecidas?
La noche comenzó con celebraciones en la Ciudad de México (CDMX); sin embargo, en Paseo de la Reforma se confirmó la muerte de tres personas. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó sobre los hechos a través de sus redes sociales.
“Como lo informó la Secretaría de Salud capitalina, los equipos de emergencia de la Ciudad de México atendieron de manera inmediata el reporte de tres personas inconscientes en distintos puntos de las inmediaciones de Paseo de la Reforma. Se activaron todos los protocolos de atención médica; sin embargo, lamentablemente perdieron la vida. Desde el Gobierno estamos en contacto con sus familiares para brindarles todo el apoyo y acompañamiento necesario”, señaló.
La Secretaría de Salud capitalina informó que dos de las víctimas fallecieron por asfixia: un hombre de 44 años y una mujer de 19 años, ambos identificados por sus familiares.
Ataque armado en Morelos
En Yautepec, Morelos, durante el encuentro mundialista, se registró un ataque armado que dejó un saldo de tres personas muertas y nueve lesionadas, entre ellas un menor de edad. La agresión ocurrió en una cancha de usos múltiples.
- Entre las víctimas mortales se encuentra Miguel Ángel Tijeras, secretario particular del diputado federal Agustín Alonso. Asimismo, una de las personas lesionadas es Sandy Fernández, esposa de Tijeras.
La Fiscalía General del Estado de Morelos informó que dos mujeres y un hombre perdieron la vida; dos fallecieron en el lugar y una tercera persona murió mientras recibía atención médica en un hospital.
Disturbios y detenidos en Jalisco
En Guadalajara, Jalisco, dos policías resultaron lesionados durante el operativo de seguridad desplegado para resguardar a los asistentes al FIFA Fan Festival, instalado en el Centro Histórico con motivo del partido entre México y Ecuador.
Uno de los elementos sufrió traumatismo craneoencefálico y el otro presentó una contusión en la nariz. Ambos fueron atendidos en el lugar y se reportan estables, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad estatal.
El balance preliminar del operativo dejó más de 20 personas detenidas. De ellas, 15 fueron puestas a disposición del juez calificador: seis por faltas administrativas y nueve por su probable participación en delitos, entre ellos daños y lesiones contra policías.
Los disturbios comenzaron desde horas antes del encuentro, cuando grupos de aficionados intentaron derribar las vallas de acceso a la zona de aficionados. Ante la situación, las autoridades utilizaron gas lacrimógeno para dispersarlos.
- Más tarde, durante los festejos en la glorieta de La Minerva, se registró el lanzamiento de objetos entre aficionados
Ya durante la madrugada, cuando las celebraciones disminuían, también se reportaron daños a comercios del Centro Histórico, donde personas con el rostro cubierto rompieron aparadores a patadas y con diversos objetos. Además, ocurrieron peleas entre aficionados, aunque las autoridades informaron que no hubo más detenciones relacionadas con esos hechos.
Gol de México desata desorden en Cinépolis de Ciudad Obregón, Sonora
Sonora no se quedó atrás, pues un grupo de aficionados activó un extintor al celebrar un gol de la Selección Mexicana durante su encuentro contra Ecuador, lo que obligó a evacuar una sala de Cinépolis en Ciudad Obregón y suspender la transmisión del partido.
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