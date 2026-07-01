Julio 2026: nuevos requisitos, fechas clave y trámites que debes hacer este mes para evitar multas y contratiempos

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Julio llega con nuevos trámites; éstos son los que debes hacer. Foto: Cuartoscuro

En este mes de julio de 2026 existen varios tramites que millones de personas deberán tomar en cuenta para evitar multas y contratiempos. A continuación te mencionamos los de mayor relevancia para que no te gane el tiempo para realizarlos.

Verificación vehicular inicia en CDMX y Edomex

A partir del 1 de julio comienza el calendario de verificación vehicular del segundo semestre de 2026 en la Ciudad de México y el Estado de México.

Durante julio y agosto, deberán verificar los vehículos con:

Engomado amarillo

Terminación de placas 5 y 6

El programa es obligatorio para los automóviles de combustión interna y el incumplimiento puede derivar en multas económicas y restricciones para circular.

🚗👀 Evita multas por verificación extemporánea en Edomex 2026; aquí te contamos los requisitos y el calendario de verificación ⬇️https://t.co/jzvLcaXlni — POSTA Edomex (@POSTAEdomex) July 1, 2026

Operaciones bancarias de 140 mil pesos tendrán nuevo requisito

Desde este 1 de julio, los depósitos en efectivo, retiros en ventanilla y las operaciones bancarias de 140 mil pesos o más requerirán presentar una identificación oficial vigente, de acuerdo con la Asociación de Bancos de México (ABM).

La disposición aplicará para:

Depósitos en efectivo en ventanilla

Retiros en efectivo en sucursal

Operaciones iguales o superiores a 140 mil pesos

Las operaciones por montos menores continuarán bajo las reglas actuales

🚨 ¿Manejas efectivo en grandes cantidades?



A partir del 1 de julio de 2026, los bancos en México pedirán identificación oficial vigente y al menos un dato biométrico para depósitos o retiros en efectivo igual o superior a 140 mil pesos.

➕️ 👇https://t.co/Sy6LTCrP9s pic.twitter.com/a3Hw7PJIiH — EfectoComunicacion (@EfectoComunica2) July 1, 2026

Scooters y bicicletas eléctricas deberán emplacarse

Los scooters eléctricos en CDMX, las bicicletas eléctricas y otros Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE) de mayor potencia deberán contar con placas, registro y Distintivo de Movilidad Eléctrica.

La medida aplica a las unidades que:

Tengan acelerador independiente

Cuenten con dos o más ruedas

Superen los 25 kilómetros por hora

Posean una potencia de entre 250 watts y un kilowatt

¿Cuándo depositan las Pensiones del Bienestar?

Aunque el Gobierno federal aún no publica el calendario oficial, se prevé que los depósitos del bimestre julio-agosto 2026 se realicen de manera escalonada, conforme a la primera letra del apellido de los beneficiarios.

Aquí te dejamos el posible calendario:

A: 1 de julio

B: 2 de julio

C: 3 y 6 de julio

D, E, F: 7 de julio

G: 8 y 9 de julio

H, I, J, K: 10 de julio

L: 13 de julio

M: 14 y 15 de julio

N, Ñ, O: 16 de julio

P y Q: 17 de julio

R: 20 y 21 de julio

S: 22 de julio:

T, U y V: 23 de julio

W, X, Y, Z: 24 de julio

Beca Rita Cetina entrega tarjetas hasta el 31 de julio

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez informó que el operativo de entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina concluirá el próximo 31 de julio de 2026.

Para recoger la tarjeta, los tutores deberán presentar:

Identificación oficial vigente

Acta de nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio

Del estudiante:

Acta de nacimiento

CURP

Las autoridades recordaron que únicamente podrá recoger la tarjeta la persona que realizó el registro.

Inicia segundo registro para la Tarjeta Rosa

Este 1 de julio también inició el segundo periodo de registro para la Tarjeta Rosa, programa que aún cuenta con 45 mil espacios disponibles.

Las autoridades recomendaron descargar la aplicación correspondiente y tener listos los documentos originales para completar el trámite.

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