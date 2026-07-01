Julio 2026: nuevos requisitos, fechas clave y trámites que debes hacer este mes para evitar multas y contratiempos
En este mes de julio de 2026 existen varios tramites que millones de personas deberán tomar en cuenta para evitar multas y contratiempos. A continuación te mencionamos los de mayor relevancia para que no te gane el tiempo para realizarlos.
Verificación vehicular inicia en CDMX y Edomex
A partir del 1 de julio comienza el calendario de verificación vehicular del segundo semestre de 2026 en la Ciudad de México y el Estado de México.
Durante julio y agosto, deberán verificar los vehículos con:
- Engomado amarillo
- Terminación de placas 5 y 6
El programa es obligatorio para los automóviles de combustión interna y el incumplimiento puede derivar en multas económicas y restricciones para circular.
Operaciones bancarias de 140 mil pesos tendrán nuevo requisito
Desde este 1 de julio, los depósitos en efectivo, retiros en ventanilla y las operaciones bancarias de 140 mil pesos o más requerirán presentar una identificación oficial vigente, de acuerdo con la Asociación de Bancos de México (ABM).
La disposición aplicará para:
- Depósitos en efectivo en ventanilla
- Retiros en efectivo en sucursal
- Operaciones iguales o superiores a 140 mil pesos
- Las operaciones por montos menores continuarán bajo las reglas actuales
Scooters y bicicletas eléctricas deberán emplacarse
Los scooters eléctricos en CDMX, las bicicletas eléctricas y otros Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE) de mayor potencia deberán contar con placas, registro y Distintivo de Movilidad Eléctrica.
La medida aplica a las unidades que:
- Tengan acelerador independiente
- Cuenten con dos o más ruedas
- Superen los 25 kilómetros por hora
- Posean una potencia de entre 250 watts y un kilowatt
¿Cuándo depositan las Pensiones del Bienestar?
Aunque el Gobierno federal aún no publica el calendario oficial, se prevé que los depósitos del bimestre julio-agosto 2026 se realicen de manera escalonada, conforme a la primera letra del apellido de los beneficiarios.
Aquí te dejamos el posible calendario:
- A: 1 de julio
- B: 2 de julio
- C: 3 y 6 de julio
- D, E, F: 7 de julio
- G: 8 y 9 de julio
- H, I, J, K: 10 de julio
- L: 13 de julio
- M: 14 y 15 de julio
- N, Ñ, O: 16 de julio
- P y Q: 17 de julio
- R: 20 y 21 de julio
- S: 22 de julio:
- T, U y V: 23 de julio
- W, X, Y, Z: 24 de julio
Beca Rita Cetina entrega tarjetas hasta el 31 de julio
La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez informó que el operativo de entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina concluirá el próximo 31 de julio de 2026.
Para recoger la tarjeta, los tutores deberán presentar:
- Identificación oficial vigente
- Acta de nacimiento
- CURP
- Comprobante de domicilio
Del estudiante:
- Acta de nacimiento
- CURP
Las autoridades recordaron que únicamente podrá recoger la tarjeta la persona que realizó el registro.
Inicia segundo registro para la Tarjeta Rosa
Este 1 de julio también inició el segundo periodo de registro para la Tarjeta Rosa, programa que aún cuenta con 45 mil espacios disponibles.
Las autoridades recomendaron descargar la aplicación correspondiente y tener listos los documentos originales para completar el trámite.
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