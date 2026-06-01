¿Cuánto han durado los paros de la CNTE en la última década?

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De días a meses: así han sido los paros de la CNTE en 10 años. Foto: Cuartoscuro

En la última década, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha mantenido una estrategia constante de movilización para presionar al Gobierno federal en temas laborales, educativos y de seguridad social. La duración de sus paros ha variado significativamente, desde protestas de pocos días hasta plantones de varios meses.

A continuación, un recuento de las principales movilizaciones entre 2016 y 2026:

Paros y movilizaciones de la CNTE (2016-2026)

2016 — Protestas por reforma educativa

Inicio: 15 de mayo de 2016

Fin: agosto de 2016 (fase más intensa)

Duración: aproximadamente 3 meses

Trabajadores bloquearon acceso principal en Chiapas. Foto: Cuartoscuro

2017 — Movilizaciones intermitentes contra la reforma educativa

Inicio: mayo de 2017

mayo de 2017 Fin: julio de 2017

julio de 2017 Duración: varias semanas intermitentes

#AlertaVial ⚠ Llega a Palacio de Gobierno la marcha del SUEUM y el SPUM, a quienes se les unieron unos cuantos maestros de la CNTE.



Realizarán un mitin, bloqueando la avenida Madero en exigencia de sus pagos.



Información/ Fotos 📸 : Andrea Bocanegra. pic.twitter.com/Dq1aT3faHV — Denuncia Marmor (@DenunciaMarmor) December 29, 2017

CNTE se reunió para protestar en contra de la reforma educativa. Foto: Cuartoscuro

2018 — Transición presidencial

Inicio: noviembre de 2018

Fin: diciembre de 2018

Duración: cerca de 3 semanas

CNTE a favor de la cancelación de la Reforma Educativa. Foto: Cuartoscuro

2019 — Leyes secundarias educativas

Inicio: marzo de 2019

Fin: abril de 2019

Duración: 2 a 3 semanas

Debido a que los profesores con plaza estatal no recibieron el pago completo de quincenas y aguinaldos y les retuvieron el Impuesto Sobre la Renta, el líder de la CNTE, Víctor Zavala Hurtado advirtió que activarán un paro indefinido de labores a partir del 7 de enero del 2019. — Carlos Monge (@CarlosMonge21) December 25, 2018

2021 — Movilizaciones intermitentes

Inicio: mayo-junio de 2021

Fin: junio de 2021

Duración: varias semanas (no continuas)

Palntón en Zócalo por adeudo de pagos. Foto: Cuartoscuro

CNTE marchó para exigir la liberaión de 19 estudiantes. Foto: Cuartoscuro

2022 — Movilizaciones y paros estatales

Inicio: mayo de 2022

mayo de 2022 Fin: junio de 2022

junio de 2022 Duración: varias semanas intermitentes

Conmemoración por el octavo aniversario de los 43 normalistas. Foto: Cuartoscuro

2023 — Protestas regionales y bloqueos

Inicio: mayo de 2023

mayo de 2023 Fin: junio de 2023

junio de 2023 Duración: varias semanas intermitentes

CNTE exige aumento de salario. Foto: Cuartoscuro

2024 — Plantón nacional en CDMX

Inicio: 15 de mayo de 2024

Fin: 11 de junio de 2024

Duración: aproximadamente 27 días

#ULTIMAHORA Maetros de la #CNTE bloquean Izazaga e Isabel La Católica, pues dicen que no hay maestros para cubrir la demanda de alumnos @SEP_mx @Alc_Iztapalapa #Bloqueo pic.twitter.com/x29lim4Lqp — Ilich Valdez (@IlichValdez1) December 18, 2024

Marcha masiva por la celebración del 45 aniversario de la CNTE. Foto: Cuartoscuro

2025 — Jornadas de protesta

Primer paro: 20 al 22 de marzo (72 horas)

Segundo paro: desde el 15 de mayo

Duración: alrededor de 17 a 18 días en su fase principal, con acciones posteriores

CNTE en 2025 tomaron la caseta México-Cuernavaca. Foto: Cuartoscuro

2026 — Paro nacional indefinido

Inicio: 1 de junio de 2026

Fin: en curso

Duración: indefinida hasta ahora

Foto: CNTE

¿Por qué motivos ha protestado la CNTE?

A lo largo de los años, las principales demandas han mantenido una línea constante:

Derogación de la Ley del ISSSTE de 2007

Eliminación del sistema de Afores

Mejores condiciones de jubilación y pensiones

Aumento salarial

Basificación de docentes

Rechazo a mecanismos de evaluación

Paros más largos y de mayor impacto

Entre las movilizaciones recientes, destacan:

2016 , con cerca de tres meses de protestas intensas

, con cerca de tres meses de protestas intensas 2024 , con casi un mes de plantón en la Ciudad de México

, con casi un mes de plantón en la Ciudad de México 2025, con más de dos semanas de paro nacional

El paro de 2026, al ser indefinido, podría convertirse en uno de los más prolongados si no se alcanza un acuerdo.

Paro 2026: duración abierta y presión en aumento

El paro nacional iniciado el 1 de junio de 2026 se desarrolla en un contexto de alta visibilidad y presión política. Su carácter indefinido coloca el foco en la capacidad de negociación entre la CNTE y el Gobierno federal.

El desarrollo de este movimiento dependerá de los avances en las mesas de diálogo, así como de la respuesta a las demandas históricas del magisterio, que continúan vigentes, lo cual eleva su atención por estar a días de que sea el Mundial con sede en la capital mexicana.

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