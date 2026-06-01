¿Cuánto han durado los paros de la CNTE en la última década?
En la última década, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha mantenido una estrategia constante de movilización para presionar al Gobierno federal en temas laborales, educativos y de seguridad social. La duración de sus paros ha variado significativamente, desde protestas de pocos días hasta plantones de varios meses.
A continuación, un recuento de las principales movilizaciones entre 2016 y 2026:
Paros y movilizaciones de la CNTE (2016-2026)
2016 — Protestas por reforma educativa
- Inicio: 15 de mayo de 2016
- Fin: agosto de 2016 (fase más intensa)
- Duración: aproximadamente 3 meses
2017 — Movilizaciones intermitentes contra la reforma educativa
- Inicio: mayo de 2017
- Fin: julio de 2017
- Duración: varias semanas intermitentes
2018 — Transición presidencial
- Inicio: noviembre de 2018
- Fin: diciembre de 2018
- Duración: cerca de 3 semanas
2019 — Leyes secundarias educativas
- Inicio: marzo de 2019
- Fin: abril de 2019
- Duración: 2 a 3 semanas
2021 — Movilizaciones intermitentes
- Inicio: mayo-junio de 2021
- Fin: junio de 2021
- Duración: varias semanas (no continuas)
2022 — Movilizaciones y paros estatales
- Inicio: mayo de 2022
- Fin: junio de 2022
- Duración: varias semanas intermitentes
2023 — Protestas regionales y bloqueos
- Inicio: mayo de 2023
- Fin: junio de 2023
- Duración: varias semanas intermitentes
2024 — Plantón nacional en CDMX
- Inicio: 15 de mayo de 2024
- Fin: 11 de junio de 2024
- Duración: aproximadamente 27 días
2025 — Jornadas de protesta
- Primer paro: 20 al 22 de marzo (72 horas)
- Segundo paro: desde el 15 de mayo
- Duración: alrededor de 17 a 18 días en su fase principal, con acciones posteriores
2026 — Paro nacional indefinido
- Inicio: 1 de junio de 2026
- Fin: en curso
- Duración: indefinida hasta ahora
¿Por qué motivos ha protestado la CNTE?
A lo largo de los años, las principales demandas han mantenido una línea constante:
- Derogación de la Ley del ISSSTE de 2007
- Eliminación del sistema de Afores
- Mejores condiciones de jubilación y pensiones
- Aumento salarial
- Basificación de docentes
- Rechazo a mecanismos de evaluación
Paros más largos y de mayor impacto
Entre las movilizaciones recientes, destacan:
- 2016, con cerca de tres meses de protestas intensas
- 2024, con casi un mes de plantón en la Ciudad de México
- 2025, con más de dos semanas de paro nacional
El paro de 2026, al ser indefinido, podría convertirse en uno de los más prolongados si no se alcanza un acuerdo.
Paro 2026: duración abierta y presión en aumento
El paro nacional iniciado el 1 de junio de 2026 se desarrolla en un contexto de alta visibilidad y presión política. Su carácter indefinido coloca el foco en la capacidad de negociación entre la CNTE y el Gobierno federal.
El desarrollo de este movimiento dependerá de los avances en las mesas de diálogo, así como de la respuesta a las demandas históricas del magisterio, que continúan vigentes, lo cual eleva su atención por estar a días de que sea el Mundial con sede en la capital mexicana.
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