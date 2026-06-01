Conoce los requisitos para que Infonavit te preste hasta 2.9 millones de pesos en 2026

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Foto: Getty

Las personas trabajadoras afiliadas al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) pueden acceder en 2026 a un crédito hipotecario de hasta 2 millones 935 mil 2 pesos, monto que dependerá de su capacidad de pago, historial crediticio y condiciones laborales.

Este financiamiento corresponde al Crédito Infonavit tradicional, uno de los principales esquemas para adquirir vivienda nueva o usada en México.

¿Cuánto presta Infonavit en 2026?

El Instituto informó que el monto máximo disponible es de 2,935,002.35 pesos, aunque la cantidad que recibe cada trabajador se determina mediante un proceso de precalificación.

Para conocer el monto exacto al que se puede acceder, los derechohabientes deben ingresar a su cuenta en Mi Cuenta Infonavit y consultar la sección de precalificación y puntos.

Además, el plazo para pagar el crédito puede ir de uno hasta 30 años.

Requisitos para solicitar el crédito Infonavit

Para tramitar este financiamiento es necesario:

Tener una relación laboral vigente

Estar registrado en una Afore

Contar con datos biométricos actualizados

Autorizar la consulta al Buró de Crédito

No tener un crédito vigente con Infonavit

Beneficios del Crédito Infonavit

Entre las características del financiamiento destacan:

Tasa fija durante toda la vida del crédito , que va de 3.69% a 10.45%

, que va de 3.69% a 10.45% Posibilidad de solicitar el préstamo sin importar el nivel salarial

Opción de unir créditos con cónyuge, familiar o corresidente mediante Unamos Créditos

Acceso al programa Equipa tu Casa para remodelar o mejorar la vivienda

para remodelar o mejorar la vivienda Beneficios del programa Hogar a tu Medida para personas con discapacidad

Asimismo, quienes contrataron su crédito después del 1 de mayo de 2024 ya no pagan cuota de administración.

Documentos necesarios para comprar una casa con Infonavit

Entre la documentación básica que solicita el Instituto se encuentra:

Solicitud de inscripción de crédito

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente

CURP

Constancia de situación fiscal

Comprobante de domicilio

Estado de cuenta bancario con CLABE

Avalúo de la vivienda

Constancia del curso “Saber más para decidir mejor”

Dependiendo del tipo de crédito, también pueden solicitarse documentos adicionales del cónyuge, familiar o vendedor del inmueble.

¿Se puede obtener otro crédito si ya usaste Infonavit?

Sí. El Instituto permite acceder a nuevos financiamientos para comprar otra vivienda, terreno, construir, remodelar o pagar una hipoteca bancaria, siempre que el crédito anterior no haya registrado incumplimientos ni apoyos por quebranto.

Para saber cuánto te presta Infonavit, deberás ingresar a la cuenta personal del trabajador en el portal oficial del Infonavit, donde se muestra la precalificación, el monto disponible y los requisitos específicos para iniciar el trámite.

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