Alertan por fraude en México con envíos falsos de Amazon; así opera la estafa

Una nueva modalidad de fraude con paquetes falsos de Amazon comenzó a circular en México. Personas reciben en su domicilio envíos que aparentan ser de la plataforma, sin haber realizado ningún pedido. Después, reciben un mensaje con un enlace para “rechazar” el supuesto paquete y ahí les intentan robar sus datos.

En entrevista con Pablo Valdés y Juan Rivas en A las Nueve en Uno, Patricia denunció cómo fue el intento de fraude que comenzó tras recibir un paquete en su domicilio.

Después de recibir el paquete con la dirección y nombre del destinatario correcto, se comunicaron con Amazon y confirmaron que la empresa no había enviado ningún producto. Minutos después de la entrega, el esposo de Patricia recibió un mensaje de texto con un enlace para rechazar el pedido que supuestamente no reconocía.

Fue ahí cuando identificaron el intento de fraude digital.

“Nos dimos cuenta de que esto se trataba de un fraude”, relató Patricia.

Por ello recomendó: “estar muy al pendiente de los pedidos que se realizan o no y definitivamente desechar esas etiquetas una vez se reciba un paquete”.

