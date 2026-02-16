De faltas ortográficas a mapas equivocados: fallas en libros de texto de la SEP

GENERANDO AUDIO...

Errores en libros de texto gratuitos SEP. Fotos Cuartoscuro

Los errores en los libros de texto de la SEP han generado debate por fallas en ortografía, mapas, ilustraciones y datos detectados en materiales distribuidos en educación básica.

Los libros de texto gratuitos publicados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) han sido señalados por inconsistencias detectadas en redes sociales desde su distribución para el ciclo escolar 2023-2024. Padres de familia, docentes y usuarios compartieron ejemplos.

Las observaciones se centraron principalmente en fallas verificables dentro de los materiales impresos, que incluyen errores ortográficos, cambios en nombres o referencias incorrectas y detalles en gráficos educativos.

Faltas ortográficas en libros de texto SEP

Uno de los primeros señalamientos fue la presencia de errores de ortografía y gramática. Usuarios difundieron imágenes de páginas con redacción incorrecta o inconsistencias en el uso del lenguaje.

Estas fallas se viralizaron en plataformas digitales, donde se mostraron ejemplos de palabras mal escritas y errores en concordancia gramatical dentro de textos destinados a educación básica.

Conforme avanzó la revisión de los materiales, las observaciones pasaron de errores aislados a compilaciones de ejemplos en distintos libros y grados escolares.

Mapas incorrectos en libros de texto gratuitos

Otro grupo de errores detectados corresponde a mapas y contenido geográfico. Entre los casos más difundidos está un mapa de México donde se intercambiaron las ubicaciones de Guanajuato y Querétaro.

Este tipo de errores generó cuestionamientos sobre la revisión cartográfica de los materiales antes de su impresión, debido a que el contenido forma parte de libros escolares utilizados en primaria.

Las imágenes compartidas en redes sociales mostraron capturas de las páginas donde se identificaron las inconsistencias en la ubicación de entidades federativas.

Ilustraciones y figuras con fallas

También se reportaron errores en ilustraciones educativas. Entre ellos destacan:

Representaciones incorrectas del Sistema Solar, con proporciones erróneas de planetas

Figuras geométricas con inconsistencias en libros de primaria

Ilustraciones basadas en diseños de páginas gratuitas, según señalamientos difundidos en redes

Estos ejemplos circularon en publicaciones que reunían distintos fragmentos de libros donde se señalaban detalles gráficos considerados incorrectos por usuarios.

Erratas en fechas

En el libro Nuestros Saberes de tercer grado de primaria se observa en la página 18 una cronología de Benito Juárez, expresidente de México.

En dicha línea del tiempo sobre la vida de Juárez, con la que se explica cómo funcionan los textos en orden cronológico, se indica que el Benemérito de las Américas nació el 18 de marzo de 1806, siendo que este nació el 21 de marzo, fecha por la que los trabajadores formales, así como estudiantes, tienen un día de descanso debido a su relevancia a nivel nacional.

Cambios en contenidos y otros señalamientos

Además de errores técnicos, usuarios señalaron cambios en el uso de lenguaje y referencias dentro de algunos materiales. Parte de las observaciones incluyeron modificaciones en palabras o expresiones que generaron discusión pública. También hubo polémica por sugerencias de tratamiento de enfermedades con infusiones calientes, para el COVID-19.

Sin embargo, el foco principal de las revisiones difundidas en redes se centró en errores verificables como redacción, mapas e ilustraciones, que fueron recopilados en imágenes compartidas ampliamente en plataformas digitales.

Las críticas a los libros se difundieron principalmente en Twitter, donde se concentraron capturas de páginas y ejemplos específicos de los materiales entregados a estudiantes de educación básica.

