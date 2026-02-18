CURP biométrica 2026: dónde podrían solicitarla y por qué hoy no es obligatoria

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

La CURP biométrica, que incorpora huellas dactilares, fotografía, iris y firma, está diseñada para convertirse en el documento nacional de identificación oficial en México.

De acuerdo con la Ley General de Población, será un documento obligatorio y de aceptación universal en formato físico y digital. No obstante, su implementación es gradual.

Aunque el Gobierno federal no ha informado una fecha exacta para su exigencia generalizada, se estima que a partir de febrero de 2026 algunos módulos podrían comenzar a solicitarla, luego de que en enero inició su implementación en oficinas del Registro Civil y del Registro Nacional de Población (Renapo).

¿En qué trámites podrían pedir la CURP biométrica?

La ley no establece una lista cerrada de trámites, pero sí señala que entes públicos y privados deberán solicitar la CURP para prestar servicios.

Además, la CURP biométrica deberá emplearse en procesos de validación y autenticación de identidad, especialmente en medios digitales, y podrá vincularse con el Sistema Nacional de Salud y otros registros nacionales.

Con base en ello, los trámites donde podría solicitarse incluyen:

Inscripción a escuelas de todos los niveles

Acceso a servicios médicos federales

Cobro de becas, apoyos y pensiones federales

Trámite de pasaporte, licencias y actas oficiales

En particular, se ha señalado que programas como becas y pensiones del Bienestar podrían comenzar a solicitarla.

En general, cualquier trámite que requiera verificación formal de identidad —sobre todo en plataformas digitales— es candidato a exigir la versión biométrica, aunque cada dependencia definirá sus propios lineamientos.

¿Qué dice Segob sobre la obligatoriedad?

La Secretaría de Gobernación (Segob) aclaró, a través de publicaciones en sus redes sociales oficiales, que la CURP biométrica no es actualmente un requisito obligatorio para realizar trámites ni para acceder a apoyos o servicios públicos.

La dependencia precisó que:

El registro es voluntario

Ninguna autoridad puede condicionar la entrega de programas sociales, atención médica, educación u otros servicios por no contar con la CURP biométrica

Ningún servidor público o institución puede negar atención por no presentar este documento

Esto incluye programas sociales, servicios de salud, trámites administrativos, educación y gestiones vinculadas con el sector público.

La aclaración surgió ante reportes y dudas ciudadanas sobre posibles condicionamientos.

¿Qué establece la ley?

La Ley General de Población contempla que la CURP biométrica se convierta en el documento oficial de identificación nacional.

Sin embargo, también otorga facultades a la Segob para definir:

Lineamientos

Plazos

Mecanismos de implementación

Esto significa que su aplicación es progresiva y dependerá de disposiciones administrativas que la propia Secretaría emita.

Aunque el marco legal prevé que en el futuro sustituya gradualmente a otros medios de identificación, su obligatoriedad dependerá de que concluya el proceso de implementación y se emitan los lineamientos correspondientes.

Requisitos para tramitar la CURP biométrica

Para registrar tus datos biométricos necesitarás:

CURP certificada, validada con el Registro Civil

Identificación oficial (INE, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credenciales IMSS, ISSSTE o Bienestar)

Acta de nacimiento (sólo para menores de edad)

Paso a paso para sacarla

Entra al portal del Registro Nacional de Población (Renapo) Selecciona “Registro de datos biométricos para la CURP” Elige fecha y horario disponible Ingresa tus datos personales Recibe la confirmación de tu cita por correo electrónico Imprime el comprobante y preséntalo el día del trámite

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento