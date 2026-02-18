Vivienda para el Bienestar 2026: ¿Hay fecha límite para el pre-registro en línea?

GENERANDO AUDIO...

El programa Vivienda para el Bienestar es una estrategia del Gobierno de México, implementada por la Comisión Nacional de Vivienda y tiene como objetivo garantizar el derecho a una vivienda adecuada a madres solteras, mujeres jefas de familia, personas indígenas, afromexicanas, adultas mayores y personas con discapacidad que viven en condiciones de vulnerabilidad social o alta marginación.

¿Cómo pre-registrarse en línea?

La Comisión Nacional de Vivienda habilitó desde el 10 de febrero de 2026 un espacio virtual, para el Programa Viviendas para el Bienestar, el trámite es totalmente gratuito y sin intermediario, y se hace exclusivamente desde la plataforma oficial.

Debes ingresar al portal oficial Completa el formulario con datos básicos como CURP, nombre completo, correo electronico, telefono y domicilio

Es importante destacar que la información proporcionada por los interesados, será validada una vez que completen el registro, de acuerdo con la convocatoria y los requisitos establecidos.

¿Hasta cuándo estará abierto el pre-registro?

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) aún no ha publicado una fecha límite oficial para cerrar esta etapa del trámite en línea. Esto significa que, por ahora, las personas interesadas pueden acceder y completar su pre-registro en cualquier momento que la plataforma esté abierta.

Requisitos para acceder a Viviendas para el Bienestar

Las personas interesadas en obtener una vivienda deben cumplir con los siguientes requisitos establecidos por la CONAVI:

Tener 18 años o más (o ser menor con dependientes económicos directos)

(o ser menor con dependientes económicos directos) Contar con ingreso familiar no mayor a dos salarios mínimos

No ser derechohabiente de Infonavit, Fovissste, Pemex, ISSFAM u otro instituto

de Infonavit, Fovissste, Pemex, ISSFAM u otro instituto No haber recibido apoyos previos de vivienda de la Conavi

de vivienda de la Conavi No ser propietario de una vivienda

