De “Juez del Bienestar” a convocatoria sin licencia: polémica rodea a esposo de nueva funcionaria de la SEP

La poeta Nadia López García, nueva directora general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), no es la única activa en redes sociales. Su esposo, Edgar Adrián Meza Mendoza, juez sexto de Distrito en Materia de Trabajo de la Ciudad de México, ha generado polémica por diversas publicaciones y participaciones públicas.

El juzgador ha mostrado abiertamente su simpatía por lo que denomina “el gobierno de la transformación”, lo que ha provocado cuestionamientos debido a la exigencia legal de independencia para integrantes del Poder Judicial.

Asistencia a mitin de Claudia Sheinbaum en el Zócalo

Meza Mendoza causó polémica en octubre pasado al asistir al mitin encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum en el Zócalo capitalino, con motivo de su primer año en la Presidencia.

En ese evento público, el 5 de octubre, portó una playera guinda con la leyenda “Juez del Bienestar”, además de una imagen con la silueta de la mandataria mexicana y la frase: “¡Presidenta! ¡Presidenta!”.

Tradicionalmente, en México, jueces y magistrados tienen prohibido participar en política partidista para garantizar la imparcialidad y la división de poderes, lo que ha alimentado la polémica en torno al juez.

Visita a la Embajada de Cuba y mensaje de solidaridad

En sus recientes publicaciones de Instagram, el juez aparece asistiendo a la Embajada de Cuba en México para dejar víveres, vistiendo una playera del cantante Víctor Jara.

En el mensaje que acompaña el video se lee:

“Qué mejor manera de conocer la Embajada de Cuba en México que de esta forma: Demostrando que somos pueblos hermanos y que de este lado del mar somos siempre solidarios. Recuerde mi gente bella: La solidaridad es la ternura de los pueblos. Seamos solidarios. Es un honor estar con Cuba hoy”.

Convocatoria para “chofer” sin licencia

Otra publicación que generó comentarios fue una convocatoria difundida el 5 de diciembre en Instagram, donde Meza Mendoza buscaba cubrir una plaza de “chofer”.

Sin embargo, aclaró que no era necesario saber manejar ni contar con licencia de conducir.

En el mensaje explicó que la persona debía haber culminado la licenciatura en Derecho y que el trabajo sería jurisdiccional, de trámite de mesa y apoyo en el tribunal, con el objetivo de impulsar la consolidación de la reforma judicial.

¿Quién es Edgar Adrián Meza Mendoza?

De acuerdo con su currículum, publicado en la plataforma de candidaturas del Poder Judicial del Instituto Nacional Electoral (INE), Meza Mendoza es abogado nahua de Oaxaca, especializado en derecho laboral y agrario.

Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y cuenta con nociones de náhuatl y maya. En su perfil señala que su objetivo es “servir con amor”.

En la pasada elección compitió y ganó el cargo de juez de distrito en Materia Laboral.

Dentro de su trayectoria destacan cargos como:

Secretario instructor en tribunales laborales federales en Ciudad de México y Oaxaca

Oficial judicial en Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos

Subdirector de Gobierno y Procesos Laborales en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)

Coordinador y asesor en el Tribunal Superior Agrario

Diversos cargos técnicos y de apoyo jurisdiccional en tribunales agrarios

La actividad pública y digital del juez ha generado debate debido a la tradición entre jueces y magistrados de abstenerse de participación política partidista, en aras de garantizar la imparcialidad y la división de poderes.

