CURP biométrico: estos son los requisitos y los módulos oficiales para tramitarlo
La Clave Única de Registro de Población (CURP) biométrica en Ciudad de México (CDMX) ya puede tramitarse en módulos específicos habilitados por el Registro Nacional de Población (Renapo) como parte de la implementación gradual de este nuevo documento de identificación oficial, el cual incluye huellas dactilares y fotografía, y puede utilizarse como comprobante de identidad en los trámites oficiales.
Este trámite es gratuito y se realiza de forma presencial, ya que requiere la captura directa de huellas dactilares, fotografía, y otros datos biométricos, los cuales quedan asociados de manera única a la Clave Única de Registro de Población de cada persona.
Requisitos que necesitas para tramitarlo
Para realizar el trámite de la CURP biométrica en CDMX, las personas deben presentar en original los siguientes documentos:
- Acta de nacimiento (solo para personas de 0 a 18 años)
- Identificación oficial vigente (INE, Pasaporte, Cartilla Militar, Cédula Profesional, Credencial Escolar, Credencial del ISSSTE, Credencial del IMSS, Credencial expedida por la Secretaría de BIENESTAR.)
- CURP certificada
Módulos autorizados en CDMX
Dentro de la Ciudad de México hay ocho módulos autorizados donde se puede realizar el trámite de el CURP biométrico.
- Cuauhtémoc
Londres 102, colonia Juárez
Horario: Lunes a Viernes de 8:30 a 14:30 horas
- Cuauhtémoc
Arcos de Belén 19, colonia Doctores
Horario: Lunes a Viernes de 8:30 a 14:30 horas
- Álvaro Obregón
C. Canario S/N, colonia Tolteca
Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a 16:00 horas
- Cuajimalpa
Av. Mexico S/N
Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a 16:00 horas
- Iztapalapa
Ayuntamiento 63, colonia San Lucas
Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a 14:00 horas
- Milpa Alta
Avenida Constitución esquina Andador Sonora
Horario: Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas
- Tláhuac
Edificio Leona Vicario, planta baja, Andador Hidalgo S/N, barrio San Miguel
Horario: Jueves y Viernes de 10:00 a 13:00 horas
- Venustiano Carranza
Francisco del Paso y Troncoso 20, colonia Jardín Balbuena
Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a 16:00 horas
Las oficinas brindan atención de acuerdo con la capacidad operativa de cada módulo.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.