CURP biométrico: estos son los requisitos y los módulos oficiales para tramitarlo

CURP Biométrica servirá para trámites y servicios indispensables.

La Clave Única de Registro de Población (CURP) biométrica en Ciudad de México (CDMX) ya puede tramitarse en módulos específicos habilitados por el Registro Nacional de Población (Renapo) como parte de la implementación gradual de este nuevo documento de identificación oficial, el cual incluye huellas dactilares y fotografía, y puede utilizarse como comprobante de identidad en los trámites oficiales.

Este trámite es gratuito y se realiza de forma presencial, ya que requiere la captura directa de huellas dactilares, fotografía, y otros datos biométricos, los cuales quedan asociados de manera única a la Clave Única de Registro de Población de cada persona.

Requisitos que necesitas para tramitarlo



Para realizar el trámite de la CURP biométrica en CDMX, las personas deben presentar en original los siguientes documentos:

Acta de nacimiento (solo para personas de 0 a 18 años)

(solo para personas de 0 a 18 años) Identificación oficial vigente (INE, Pasaporte, Cartilla Militar, Cédula Profesional, Credencial Escolar, Credencial del ISSSTE, Credencial del IMSS, Credencial expedida por la Secretaría de BIENESTAR.)

(INE, Pasaporte, Cartilla Militar, Cédula Profesional, Credencial Escolar, Credencial del ISSSTE, Credencial del IMSS, Credencial expedida por la Secretaría de BIENESTAR.) CURP certificada

Módulos autorizados en CDMX

Dentro de la Ciudad de México hay ocho módulos autorizados donde se puede realizar el trámite de el CURP biométrico.

Cuauhtémoc

Londres 102, colonia Juárez

Horario: Lunes a Viernes de 8:30 a 14:30 horas

Cuauhtémoc

Arcos de Belén 19, colonia Doctores

Horario: Lunes a Viernes de 8:30 a 14:30 horas

Álvaro Obregón

C. Canario S/N, colonia Tolteca

Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a 16:00 horas

Cuajimalpa

Av. Mexico S/N

Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a 16:00 horas

Iztapalapa

Ayuntamiento 63, colonia San Lucas

Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a 14:00 horas

Milpa Alta

Avenida Constitución esquina Andador Sonora

Horario: Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas

Tláhuac

Edificio Leona Vicario, planta baja, Andador Hidalgo S/N, barrio San Miguel

Horario: Jueves y Viernes de 10:00 a 13:00 horas

Venustiano Carranza

Francisco del Paso y Troncoso 20, colonia Jardín Balbuena

Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a 16:00 horas

Las oficinas brindan atención de acuerdo con la capacidad operativa de cada módulo.

