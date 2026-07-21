El trámite del IMSS que puede ahorrarte largas filas si eres pensionado en 2026

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El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) continúa impulsando la digitalización de sus servicios para que los derechohabientes realicen diversos trámites sin acudir a clínicas u oficinas. Uno de ellos es el Tarjetón Digital para pensionados, una herramienta que permite consultar información relacionada con la pensión desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

Aunque no es un requisito para seguir cobrando la pensión, este servicio facilita el acceso a comprobantes de pago y otros datos personales, por lo que puede evitar largas filas y visitas innecesarias a las instalaciones del IMSS.

¿Qué es el Tarjetón Digital del IMSS y para qué sirve?

El Tarjetón Digital sustituyó al antiguo talón de pago impreso y concentra en un sólo lugar la información más importante para trabajadores, pensionados y jubilados.

Entre las funciones que ofrece se encuentran:

Consultar y descargar los comprobantes de pago de la pensión

de la pensión Revisar depósitos, descuentos y deducciones

Verificar pagos extraordinarios o prestaciones

Consultar datos personales y laborales

Descargar recibos de pensión o jubilación en formato PDF

en formato PDF Dar seguimiento a créditos o préstamos vigentes

vigentes Actualizar información como domicilio, teléfono o correo electrónico

Además, los comprobantes pueden utilizarse para realizar aclaraciones bancarias o como respaldo en diversos trámites administrativos.

¿Quiénes pueden tramitar el Tarjetón Digital?

El servicio está disponible para:

Trabajadores afiliados al IMSS

Pensionados

Jubilados

El trámite es completamente en línea, por lo que no es necesario acudir a una oficina del Instituto para registrarse.

¿Cómo obtener el Tarjetón Digital del IMSS?

Para crear una cuenta, sólo debes ingresar al portal oficial del Tarjetón Digital del IMSS y seleccionar la opción “Registro de nuevo usuario”.

Posteriormente, se solicitarán algunos datos como:

CURP

Número de Seguridad Social (NSS)

Fecha de afiliación al IMSS

Correo electrónico vigente

Domicilio

Una vez validada la información, el usuario podrá acceder al sistema para consultar y descargar sus comprobantes cuando lo necesite, tanto desde el portal como mediante la aplicación IMSS Digital.

¿Es obligatorio para recibir la pensión?

El IMSS ha aclarado que el Tarjetón Digital es únicamente una herramienta de consulta y no sustituye el derecho a recibir la pensión, por lo que no contar con él no provoca la suspensión de los depósitos.

Además, el Instituto desmintió versiones difundidas en redes sociales que aseguraban que este documento sería obligatorio para continuar cobrando la pensión.

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