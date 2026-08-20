Datos del gobierno son irreales: informe

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Para especialistas, los números del gobierno, e incluso de instituciones autónomas, no muestran la realidad del país.

“Los datos ya dejaron de explicar la realidad”

María Amparo Casar / presidenta Mexicanos vs la Corrupción

“Como el propio Inegi, está empezando a que haya dudas de la información”

Enrique Cárdenas / presidente Signos Vitales

Organizaciones de la sociedad civil aseguran que los datos presentados por el gobierno ya no son confiables.

“Se presentan a conveniencia para poder mostrar avances, no tienen rigor ni metodología lo que nos presentan como hechos”

María Amparo Casar / presidenta Mexicanos vs la Corrupción

Esta manipulación revela el manejo a modo de información, principalmente en temas económicos.

“Para la elección de 2024 engañaron al público con cifras que hacían aparentar que la economía mexicana iba sobre ruedas, porque el chiste era que votaran bien”

Macario Schettino / investigador Tec de Monterrey

Así como en generación de empleos.

“A la hora de publicar los datos, nos publican el total más los trabajadores de plataformas, y entonces dicen que hay un crecimiento de 1%, sí, está chiquito pero no está tan mal; no, no es 1%, es cero, no se está generando empleo formal desde hace dos años en México”

Macario Schettino / investigador Tec de Monterrey

Los números oficiales aportados por el gobierno están minando la credibilidad de organismos como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

“Empecé a reclamarle a Inegi y, de hecho, fui a verlos, y me explicaron. Fui tres veces, en la tercera me dijeron ‘Mira, tienes razón’, pero no podemos hacer nada. Esta es la información que nos está dando la Secretaría de la Defensa Nacional y nosotros no los podemos auditar'”

Macario Schettino / investigador Tec de Monterrey

Advirtieron que el manejo centralista de la información, así como la desaparición de órganos autónomos, no solo afecta a investigadores, periodistas o instituciones de la sociedad: impacta directamente al ciudadano.

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