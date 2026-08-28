De 14 a 50 cajas: Señalan a FGR por “plantar” evidencia en bodega vinculada a Ernesto Ruffo

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El Comité por la Libertad de Ernesto Ruffo acusó a la Fiscalía General de la República (FGR) de realizar un supuesto montaje y “fabricar pruebas” en una bodega vinculada con la investigación sobre una presunta red de huachicol fiscal.

Integrantes del Comité señalaron que el inmueble ya había sido asegurado desde hace un mes y afirmaron que, cuando acudieron al lugar, había 14 cajas. Sin embargo, denunciaron que posteriormente aparecieron alrededor de 50 cajas con documentación.

Amado Avendaño Figueroa, integrante del Comité por la Libertad de Ernesto Ruffo, aseguró que desde el aseguramiento de la bodega sospecharon que ésta podría utilizarse para “fabricar pruebas”.

Avendaño explicó que hace un mes acudió junto con Verónica a la bodega de EU Storage, ubicada en Mariano Escobedo. De acuerdo con su declaración, ya no les permitieron ingresar y les mostraron un documento de la Secretaría de Seguridad que indicaba que el inmueble había sido asegurado.

“En esa bodega había 14 cajas, ahora aparecieron como 50”, afirmó. El Comité sostuvo que la nueva documentación estaría relacionada con la supuesta red de huachicol fiscal investigada por las autoridades.

Comité cuestiona mensaje de Ernestina Godoy sobre Ernesto Ruffo

El Comité también calificó como una “respuesta política” el mensaje de la fiscal General de la República, Ernestina Godoy, en el que justificó la permanencia del exmandatario de Baja California en el penal del Altiplano.

Emilia Álvarez Icaza consideró que el mensaje de la fiscal respondió a una conferencia de prensa realizada previamente afuera de las oficinas de la dependencia.

Álvarez Icaza sostuvo que no existe razón para que Ernesto Ruffo permanezca en una prisión de máxima seguridad mientras enfrenta el proceso.

Piden cambiar medida cautelar de Ernesto Ruffo

La integrante del Comité señaló que el proceso todavía no comienza y que Ernesto Ruffo se encuentra bajo una medida cautelar. Agregó que la jueza del caso determinó un plazo de cuatro meses antes de volver a revisar la situación.

También aseguró que Ernestina Godoy cuenta con facultades legales para solicitar un cambio de medida cautelar y permitir que Ruffo continúe el proceso bajo prisión domiciliaria.

El Comité insistió en cuestionar tanto la permanencia de Ruffo en el Altiplano como la documentación que, según sus integrantes, apareció después del aseguramiento de la bodega.

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