¿De qué acusa la FGR a Farías Laguna, excontralmirante vinculado a proceso?

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Acusado de huachicol fiscal seguirá en el Altiplano. Foto: FGR/Cuartoscuro

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que un juez federal vinculó a proceso al excontralmirante de la Marina Fernando Farías Laguna, investigado por su presunta participación en una red dedicada al contrabando, almacenamiento y distribución ilegal de combustible.

Además, la autoridad judicial ratificó la medida de prisión preventiva oficiosa, por lo que Farías Laguna permanecerá recluido en el penal federal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, mientras avanza el proceso penal.

FGR lo relaciona con una red de huachicol fiscal

De acuerdo con la Fiscalía, el Ministerio Público Federal presentó elementos de prueba suficientes para que el juez determinara iniciar un proceso penal en contra del exmando naval.

Las investigaciones lo vinculan con una presunta organización criminal dedicada a delitos relacionados con hidrocarburos, particularmente al ocultamiento, contrabando y distribución irregular de combustibles.

La acusación fue presentada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), que sostiene que existen indicios de su participación en la estructura investigada.

Seguirá preso en el Altiplano

Farías Laguna permanecerá interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “Altiplano”, luego de que el juez mantuviera la medida cautelar de prisión preventiva durante el proceso.

La resolución se dio tras la continuación de la audiencia inicial, ya que la defensa había solicitado previamente la duplicidad del término constitucional para responder a las acusaciones.

Fue detenido en Argentina

El excontraalmirante fue detenido el pasado 23 de abril en Argentina, luego de que la FGR solicitara a Interpol la emisión de una Ficha Roja para su localización y captura.

Tras concluir el procedimiento de expulsión de ese país, Farías Laguna fue trasladado a México en una aeronave de la Secretaría de Marina, acompañado por personal ministerial de la Fiscalía.

A su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) fue puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requería y posteriormente ingresado al penal del Altiplano.

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