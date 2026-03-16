Indemnizarán a familias de elementos caídos tras operativo contra el “Mencho”, confirma Sheinbaum

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Foto: Cuartoscuro

Las familias de elementos de la Guardia Nacional que murieron durante un operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes, el “Mencho”, recibirán una indemnización y apoyos extraordinarios, confirmó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la mandataria explicó que el apoyo será otorgado a través de distintos mecanismos institucionales para respaldar a las familias de los elementos caídos en el operativo contra el capo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

“Cada familia va a recibir un apoyo extraordinario por parte, no solamente del ISSFAM (Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas), sino de la Comisión de Víctimas. Incluso hubo entidades de la República, estados, que dieron una aportación para apoyar a las familias. Y es el protocolo que se sigue en estos casos, de reconocimiento a los elementos caídos”, Claudia Sheinbaum

Además, la mandataria dio a conocer detalles del homenaje que recibieron los militares en el Campo Militar Marte la semana pasada, el cual describió como “muy emotivo”.

“Y estuvieron las familias. Y abrazamos a cada uno de ellos en este momento tan difícil, de pérdida, muchos de ellos muy jóvenes. Entonces, muy emotivo y, al mismo tiempo, muy doloroso, jóvenes que deciden entregar la vida por los demás”, Claudia Sheinbaum

De acuerdo con la mandataria, al homenaje acudieron varios funcionarios de su administración.

“Lo voy a platicar en el marco del respeto a las familias. Estuvo presente el general secretario, el comandante de la Guardia Nacional, el almirante secretario, el secretario de Seguridad, la secretaria de Gobernación y el director del ISSFAM”, Claudia Sheinbaum, presidenta de México

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