Pemex reporta 85% de avance en limpieza por hidrocarburo en el Golfo de México

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Foto: Cuartoscuro

El Gobierno de México informó que concluyeron las labores de contención del hidrocarburo en el mar frente a las costas del Golfo de México y que actualmente no se detectan residuos en la zona donde se originó la mancha, mientras continúan los trabajos de limpieza en playas de Veracruz y Tabasco.

Las acciones de limpieza han permitido recolectar 91 toneladas de residuos impregnados con hidrocarburo, con un avance general de 85%, de acuerdo con el reporte oficial.

Las labores han sido coordinadas por la Secretaría de Marina y Petróleos Mexicanos, junto con otras dependencias federales.

En el municipio de Coatzacoalcos, en Veracruz, se retiraron:

40 toneladas en Playa Barrillas

20 toneladas en Playa Linda

30 toneladas en Playa Jicacal

Además, se recolectó una tonelada de residuos en la Laguna del Ostión.

Operativo en costas de Tabasco

En Tabasco, autoridades realizaron recorridos en zonas como Barra de Tupilco, Arroyo Verde y playas de los ejidos Sinaloa, El Alacrán y Manatinero, en el municipio de Cárdenas.

En estas áreas se recolectaron diversos volúmenes de residuos contaminados con hidrocarburo, los cuales fueron confinados en celdas de almacenamiento temporal para su disposición final.

Monitoreo aéreo, terrestre y marítimo

Autoridades federales mantienen recorridos terrestres, marítimos y sobrevuelos de reconocimiento para evaluar las condiciones del litoral.

En el operativo participan dependencias como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Coordinación Nacional de Protección Civil, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

Además, se realizaron verificaciones en el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, donde no se detectó presencia de hidrocarburo en el mar ni en las playas.

Investigan origen del contaminante

La ASEA solicitó información a empresas del sector para determinar el origen del hidrocarburo que llegó a las costas del Golfo de México.

Las autoridades indicaron que, una vez identificada la fuente del contaminante, se aplicará la legislación ambiental para determinar responsabilidades y reparar los daños.

El gobierno federal aseguró que continuará con monitoreo satelital, análisis de corrientes marinas y seguimiento en campo para proteger los ecosistemas costeros y las comunidades pesqueras de la región.

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