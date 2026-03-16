Éstos son los días feriados que restan en México tras el puente de marzo

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Foto: Cuartoscuro

La Ley Federal del Trabajo de México establece los días de descanso obligatorio en el país. Este 16 de marzo de 2026 es uno de ellos, en conmemoración del natalicio de Benito Juárez, que es el 21, pero por ley se recorre al tercer lunes de marzo, por lo que es un feriado oficial en México. Con este día ya cumplido, aún quedan cuatro feriados en 2026.

En México, los descansos obligatorios buscan garantizar que las personas trabajadoras tengan días de pausa durante el año. Éstos están definidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo y deben respetarse en todo el país.

¿Cuáles son los feriados que faltan en 2026?

Tras el descanso del 16 de marzo, aún quedan cuatro días feriados en lo que resta del año:

1 de mayo – Día del Trabajo

– Día del Trabajo 16 de septiembre – Día de la Independencia de México

– Día de la Independencia de México 16 de noviembre – Tercer lunes de noviembre (conmemoración del 20 de noviembre , Revolución Mexicana)

– Tercer lunes de noviembre (conmemoración del , Revolución Mexicana) 25 de diciembre – Navidad

Otro día que aparece en la ley es el 1 de octubre, pero sólo aplica cada seis años, cuando ocurre la transmisión del Poder Ejecutivo federal. Por esa razón no será feriado en 2026.

¿Qué pasa si trabajas en un feriado?

El artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo señala que si una persona trabaja en un día de descanso obligatorio, debe recibir un pago especial.

La ley establece que el trabajador tiene derecho a:

Su salario normal del día , y

, y Un pago doble adicional por trabajar

En otras palabras, las personas que laboren en un feriado oficial deben recibir salario triple por ese día.

Además, si el descanso obligatorio cae en domingo, el empleador también debe pagar la prima dominical, que es un pago extra por trabajar ese día.

Por ahora, tras el descanso del 16 de marzo, el calendario laboral de México marca cuatro feriados oficiales pendientes en lo que resta de 2026.

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