¡Violencia no cede contra policías! Suman 86 agentes de seguridad asesinados en 2026

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Policías asesinados en 2026. Foto: Cuartoscuro.

La violencia contra policías en México no cede. En una semana, al menos cuatro agentes de seguridad fueron asesinados en diferentes partes del país, elevando la cifra a 86 en lo que va del 2026, de acuerdo con registros de Causa en Común.

Policías asesinados en la última semana de marzo

El reporte de la organización indica que del 13 al 19 de marzo asesinaron a cuatros policías.

Los casos ocurrieron en:

Baja California Sur

Tlaxcala

Ciudad de México

Veracruz

En Baja California Sur, se reportó la muerte de una policía municipal tras recibir disparos por parte de un compañero. El caso fue manejado inicialmente como accidente y posteriormente la fiscalía reunió elementos para tipificarlo como feminicidio.

En Tlaxcala, un policía municipal fue asesinado a balazos durante un enfrentamiento con delincuentes.

En Ciudad de México, un elemento de la Guardia Nacional murió tras ser atacado a balazos mientras se encontraba en descanso frente a un puesto de comida.

En Veracruz, un policía municipal fue asesinado con disparos de arma de fuego mientras realizaba labores de vigilancia en un tramo carretero.

Policías asesinados en 2026

En lo que va del 2026, han sido asesinados al menos 86 agentes de seguridad pública en el país. La distribución por corporación es la siguiente:

34 policías municipales

32 elementos de la Guardia Nacional

20 policías estatales

Estados con más policías asesinados en 2026

Las entidades con mayor número de agentes de seguridad pública asesinados en 2026 son:

Jalisco: 29

Morelos: 9

Estado de México: 6

Michoacán: 5

Sinaloa: 5

Guanajuato: 5

Policías asesinados en el gobierno de Claudia Sheinabum

Causa en Común reporta que entre el 1 de octubre de 2024, inicio del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, y el 19 de marzo de 2026, han sido asesinados al menos 528 agentes de seguridad pública en México.

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