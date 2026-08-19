Decomisa FGR más de 300 mil litros de petrolífero durante cateo en Escobedo

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Foto: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró más de 300 mil litros de petrolífero, así como diversos vehículos durante un cateo realizado en un inmueble del municipio de Escobedo, Nuevo León.

La diligencia se efectuó con una orden judicial otorgada por un juez de Control de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio, por lo que elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), localizaron en el inmueble:

Más de 300 mil litros de petrolífero

5 equipos de bombeo para la extracción de hidrocarburo

19 semirremolques

8 tractocamiones

2 vehículos

1 montacargas

1 autotanque

Toda vez que la institución destacó en su comunicado que en el operativo participaron elementos de la Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Seguridad Física de Pemex, quienes brindaron apoyo perimetral, además de personal pericial de la AIC.

La FGR señaló que estas acciones forman parte de las investigaciones para combatir delitos de competencia federal y reiteró el llamado a la ciudadanía a denunciar posibles hechos ilícitos.

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