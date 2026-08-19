Iglesia llama a participar en consulta sobre derechos de las audiencias

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Llaman a participar en consulta derechos de las audiencias. Foto: Cuartosucro

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) llamó a los ciudadanos a participar en la consulta pública sobre los Derechos de las Audiencias, al considerar que este proceso representa una oportunidad para defender la libertad de expresión, el acceso a la información y la participación ciudadana.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, la Iglesia católica invitó a la población a involucrarse en el debate antes de que concluya el periodo de consulta, programado para el próximo 21 de agosto.

CEM defiende libertad de expresión y acceso a la información

En su pronunciamiento, la Conferencia del Episcopado Mexicano señaló que la consulta pública debe ser un espacio para fortalecer el derecho de las personas a escuchar, informarse y expresarse libremente.

“Conocerán la verdad y la verdad los hará libres”, expresó la organización religiosa al convocar a los ciudadanos a participar en el proceso.

“Conocerán la verdad y la verdad los hará libres.”



La consulta pública sobre los Derechos de las Audiencias nos invita a participar y defender, con responsabilidad, la libertad de escuchar, informarnos y expresarnos.

Ningún órgano administrativo puede sancionar la verdad o los… pic.twitter.com/YQmNSgykZE — CEM (@IglesiaMexico) August 18, 2026

La CEM también sostuvo que ningún órgano administrativo debe sancionar la verdad ni los valores que orientan a la sociedad, por lo que consideró fundamental que la ciudadanía haga escuchar su voz en este ejercicio público.

“Nuestra convicción es clara. La libertad de expresión es pilar fundamental del orden democrático y ninguna autoridad administrativa puede erigirse en calificadora de la verdad. Por eso invitamos ciudadanos, comunicadores, universidades, organizaciones y a toda la sociedad a participar en esta consulta antes del 21 de agosto”, Conferencia del Episcopado Mexicano

Consulta sobre derechos de las audiencias concluye el 21 de agosto

La consulta fue abierta por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) para recibir opiniones sobre los nuevos lineamientos destinados a proteger los derechos de las audiencias de radio y televisión. El periodo de participación inició el 27 de julio y concluirá el 21 de agosto.

De acuerdo con las autoridades, el objetivo es que “cualquier persona, sector, agente regulado o interesada, remita sus comentarios, opiniones, aportaciones u otros elementos de análisis sobre los mecanismos para que las personas televidentes y radioescuchas puedan ejercer sus derechos de las audiencias ante los medios de comunicación”

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