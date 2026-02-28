Aumenta a 28 la cifra de militares muertos en operativo contra el “Mencho”

GENERANDO AUDIO...

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general Ricardo Trevilla Trejo, confirmó que aumentó a 28 la cifra de militares muertos tras el operativo del domingo contra el líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias el “Mencho”.

Durante su participación en la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario detalló que los elementos federales fallecieron en dos eventos distintos, ambos relacionados con la ofensiva contra el grupo criminal.

¿Cómo ocurrieron las bajas militares?

El general Trevilla Trejo explicó que tres efectivos murieron en Tapalpa, Jalisco, durante la operación directa que derivó en la muerte de Oseguera Cervantes, alias el “Mencho”.

En ese mismo enfrentamiento, indicó, 12 presuntos delincuentes fueron abatidos y dos más detenidos.

Los otros 25 militares fallecieron el domingo en distintos puntos carreteros de Jalisco, en hechos que el titular de la Defensa calificó como “ataques cobardes”. De manera paralela, informó que 34 presuntos delincuentes murieron y 70 fueron detenidos en el marco de las acciones de seguridad desplegadas tras el operativo principal.

Heridos, hospitalizados y búsqueda de civiles

En la actualización presentada esta mañana, Sedena informó que 25 elementos permanecen hospitalizados, uno de ellos en condición “grave, inestable”. Los militares reciben atención en instituciones de salud de segundo nivel.

Asimismo, las autoridades continúan la búsqueda de conductores que habrían sido privados de la libertad durante los bloqueos y mantienen contacto permanente con las familias de las víctimas, incluidos los casos más delicados.

El operativo contra el “Mencho”

El despliegue federal del domingo se concentró en la región sur de Jalisco, particularmente en zonas serranas y carreteras estratégicas. Tras la confirmación de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, se registraron bloqueos con vehículos incendiados, ataques armados y enfrentamientos en varios municipios.

La ofensiva contra el CJNG derivó en una jornada de violencia extendida que obligó a reforzar la presencia de fuerzas federales y estatales en la entidad.

El Gobierno federal sostuvo que el operativo forma parte de la estrategia para debilitar las estructuras del crimen organizado en la región. Las autoridades indicaron que continuarán las acciones para estabilizar la zona y evitar nuevos actos de violencia.

