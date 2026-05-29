Defensa legal de Maru Campos denuncia estrategia de hostigamiento

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Maru Campos, gobernadora de Chihuahua. Foto: Cuartoscuro.

La defensa de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, acusó una estrategia de hostigamiento luego de que fuera citada a una audiencia en el Reclusorio Sur, relacionada con una carpeta federal. Los abogados Roberto Gil Zuarth y Javier Coello señalaron que la mandataria estatal cuenta con fuero y afirmaron que la convocatoria forma parte de una serie de acciones en su contra.

Roberto Gil Zuarth declaró que la audiencia coincide con otros procesos impulsados en la misma semana, entre ellos un juicio político presentado en el Congreso y una comparecencia relacionada con una carpeta federal.

“Esto simplemente es parte de una estrategia de hostigamiento en contra de la gobernadora Maru Campos, no es ninguna casualidad que en la misma semana en la que se cita a comparecer a la gobernadora a una carpeta federal, se presente un juicio político en el Congreso, además estemos citados a una audiencia que pretende la reapertura de esta carpeta” Roberto Gil Zuarth, abogado Maru Campos, gobernadora de Chihuahua.

¿Por qué citaron a Maru Campos en el Reclusorio Sur?

El equipo jurídico acudió a la audiencia convocada para determinar si existieron omisiones del Ministerio Público dentro del caso derivado de la denuncia presentada por el senador Javier Corral.

La acusación contempla presuntos delitos de privación de la libertad personal, abuso de autoridad y ejercicio abusivo de funciones.

De acuerdo con la defensa, en noviembre de 2025 la Fiscalía local resolvió el no ejercicio de la acción penal al considerar que no existían datos de prueba suficientes para acreditar la responsabilidad de la gobernadora de Chihuahua.

“Vamos a defender la determinación del Ministerio Público que da por concluida la carpeta de investigación absurdamente abierta. No tiene ningún sentido seguir discutiendo si la gobernadora puede ser responsable de un supuesto delito de secuestro” Roberto Gil Zuarth, abogado Maru Campos, gobernadora de Chihuahua.

Javier Corral denunció intento de aprehensión

La denuncia presentada por Javier Corral se originó tras el intento de aprehensión en su contra realizado por elementos de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua el 14 de agosto de 2024.

Los hechos ocurrieron en un bar ubicado en la colonia Roma, en la Ciudad de México.

En aquella ocasión, Ulises Lara, entonces encargado de despacho de la Fiscalía capitalina, señaló que la Fiscalía de Chihuahua no contaba con un oficio de colaboración emitido por la autoridad de Ciudad de México para ejecutar la acción.

Defensa de Maru Campos rechaza reapertura de carpeta

La defensa legal de Maru Campos insistió en que la carpeta de investigación ya había sido concluida por la autoridad ministerial y sostuvo que no existen elementos suficientes para reabrir el caso.

Los abogados reiteraron que acudirán a las instancias correspondientes para defender la resolución emitida previamente por la Fiscalía local.

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