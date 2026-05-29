Sheinbaum no irá a la inauguración del Mundial 2026: regala su boleto a Yolett Cervantes, joven de Veracruz

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Claudia Sheinbaum no irá a la inauguración del Mundial | Foto: Cuartoscuro

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, regaló su boleto para la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 a Yolett Cervantes Cuaquehua, joven veracruzana de 21 años. El anuncio de este viernes sucedió luego de que, en noviembre de 2025, anunciara que cedería su codiciada entrada a una joven o niña mexicana.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, confirmó en la Mañanera desde Palacio Nacional que tanto ella como la jefa del Ejecutivo vivirán el partido inaugural desde el Fan Fest del Zócalo Capitalino.

La historia de Yolett Cervantes, la ganadora del boleto 001

La originaria de Tlaquilpa, en la zona serrana de las Altas Montañas de Veracruz, recibió el asiento correspondiente al boleto 001 que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, le entregó en una visita a México. “No hay palabras para describir cómo me siento, estoy muy emocionada“, dijo en la Mañanera de Palacio Nacional.

"Yolett Cervantes Cuaquehua":

Porque es la ganadora para asistir a la inauguración del Mundial 2026 y representar a México en el lugar de Sheinbaum pic.twitter.com/g84qlinQtG — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) May 29, 2026

Para celebrar su presencia en el Estadio Ciudad de México (también conocido como Estadio Azteca o Estadio Banorte), la ganadora del boleto 001 hizo una serie de dominadas con el balón totalmente descalza.

La decisión final la tomó el jurado elegido por la presidenta, conformado por la futbolista Charlyn Corral, la árbitra Katia Itzel García y la periodista deportiva Gabriela Fernández.

Yolett Cervantes contó en su video con el que participó en el concurso que un premio de poesía en náhuatl la llevó a un viaje a España para ver un partido.

“De regreso yo estaba enamorada del fútbol y desde ese momento me olvide de la poesía, mi papá me entrenó durante cuatro años y, al cabo de dos años, hacía de 2 mil a 4 mil dominadas”. Yolett Cervantes

Además, la joven veracruzana contó: “Empecé a dominar sin tachos y cuando usaba zapatos eran los de la escuela”.

Cervantes también confesó que una lesión en la rodilla le impide seguir practicando el deporte, por lo que también pidió apoyo para su proceso de rehabilitación.

¡También regalan boletos al Mundial en Guadalajara y Monterrey!

Aunque Yolett Cervantes fue la ganadora del boleto de la presidenta Sheinbaum para el partido entre México y Sudáfrica en el “Coloso de Santa Úrsula” para el próximo 11 de junio, el Gobierno de México regaló más boletos para la Copa del Mundo.

Karla Itzel Peña, de 22 años y originaria de Ciudad de México, asistirá al partido de Corea-República Checa, el 11 de junio.

Daira Yaretzi García, de 16 años, origniaria de San Pedro Mixtepec, Oaxaca viajará a un partido en Monterrey y Brianna Ameli Medina Cortés, de 18 años, de la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, también irá al partido inaugural.

Las cuatro fueron seleccionadas en el concurso Representa a México en la inauguración del Mundial, en el que participaron mujeres entre 16 y 25 años, con un video donde debían hacer dominadas con el balón durante un minuto.

Sheinbaum… ¿la primera presidenta que no irá a la inauguración del Mundial?

Con la decisión anunciada este viernes, Claudia Sheinbaum apunta a convertirse en la primera jefa de Estado en la historia en ausentarse de la inauguración de un Mundial.

“Desde 1930, los países anfitriones han contado con la presencia de su principal representante político, con una sola excepción, en Francia 1938, cuando el presidente Albert Lebrun no asistió al acto inicial“, destacó el diario El País.

En la conferencia matutina de este 28 de mayo, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, aseguró que Sheinbaum vería la inauguración desde el Zócalo Capitalino.

“La presidenta y su servidora vamos a estar el día de la de la inauguración aquí en el fan fest más grande del mundo, en el Zócalo capitalino“, dijo la mandataria capitalina.

Hasta el momento, no se ha confirmado si la mandataria federal también se ausentará para dar el tradicional discurso de apertura y quién lo daría en su lugar, en caso de que no lo haga personalmente.

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