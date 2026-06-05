Derrame en Manzanillo abre debate sobre impacto al turismo y mecanismos de prevención 

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El derrame de hidrocarburos en la zona de Manzanillo, en Colima, volvió a poner bajo escrutinio las condiciones de operación de Petróleos Mexicanos (Pemex), debido a la falta de mantenimiento de sus instalaciones y falta de inversión.

Durante una entrevista en A las Nueve en Uno, el consultor energético Gonzalo Monroy afirmó que los primeros indicios apuntan a que el derrame pudo originarse en instalaciones relacionadas con la terminal marítima de Pemex en el puerto.

Gonzalo Monroy señaló que los derrames registrados en los últimos años reflejan un problema de fondo, asociado con la falta de mantenimiento y de inversión en infraestructura crítica.

Según explicó, durante décadas se privilegió la producción sobre la conservación de ductos, terminales y otras instalaciones estratégicas.

Impacto ambiental y económico en el derrame de Manzanillo

De igual forma, el especialista alertó que este tipo de incidentes afectan directamente a sectores como el turismo y la pesca. Además generan daños a ecosistemas costeros y riesgos potenciales para la salud.

También consideró necesario actualizar la regulación ambiental petrolera y fortalecer los mecanismos de prevención de Pemex para evitar que derrames como el de Manzanillo se sigan repitiendo.

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