Infancia criminal: adolescentes involucrados en delitos de alto impacto

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Los delitos cometidos por adolescentes en México mantienen una tendencia al alza y cada vez incluyen más casos de homicidio, violación, secuestro y portación de armas de uso exclusivo del Ejército, lo que reavivó el debate sobre si deben endurecerse las sanciones para menores de edad.

Legisladores y autoridades locales advirtieron que la violencia ejercida por jóvenes presenta niveles de crueldad cada vez mayores.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (Inegi), las carpetas de investigación contra adolescentes aumentaron 45% entre 2021 y 2023, mientras que en 2024 se reportaron más de 35 mil casos de menores involucrados en delitos graves, según cifras citadas durante el debate.

Crecen las investigaciones contra adolescentes

El Inegi reportó que las carpetas de investigación por adolescentes imputados pasaron de:

22 mil 654 en 2021

27 mil 891 en 2022

32 mil 852 en 2023

Los delitos más frecuentes registrados entre 2021 y 2023 fueron:

Lesiones: 24.8%

24.8% Robo: 15.2%

15.2% Amenazas: 9.4%

9.4% Abuso sexual: 9.0%

9.0% Narcomenudeo: 8.4%

Sin embargo, legisladores señalaron que en los últimos años se ha observado una mayor participación de adolescentes en delitos de alto impacto.

“Hay una pregunta muy importante: ¿Por qué cada vez más adolescentes cometen delitos de alta crueldad? De alta crueldad, es decir, no sólo es un homicidio, a veces es homicidio con tortura o se graban. Hay morbo dentro de ellos. Lo hacen en equipo, lo premeditan ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo en nuestra sociedad?”. Claudia Edith Anaya, senadora del PRI

Casos recientes reavivan el debate

En los últimos años, los casos de menores de 18 años que se ven involucrados en delitos graves como homicidio, violación, secuestro y portación de armas de uso exclusivo del Ejército es más común.

El coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado, Ricardo Anaya, afirmó que la legislación vigente no ha logrado contener este fenómeno y anunció que convocarán a especialistas para analizar posibles cambios.

“Se está repitiendo ya de manera sistemática y es claro que la normatividad vigente no está ayudando a resolver el problema, y es por eso que convocaremos especialistas de todas las materias”. Ricardo Anaya Cortés, coordinador del PAN en el Senado

Esta realidad, se ha visto exacerbada en diversas comunidades del interior del país, lo que ha impulsado un reclamo social que pide acciones concretas.

“Este terrible caso de Flaviano en Baja California, también hubo uno en Zacatecas, recientemente, que también marcó a la sociedad, el caso de Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde un joven de 15 años asesina a dos de sus maestras; el caso de Layla en Sonora hace unos meses y así les puedo platicar varios de los más de 35 mil casos que hubo en el 2024 de menores de edad cometiendo delitos graves”. Josué David Guerrero Trápala, presidente Municipal de Corregidora, Querétaro

Proponen penas más severas para menores

Entre las propuestas planteadas se encuentra una iniciativa para que adolescentes que cometan delitos como homicidio doloso, feminicidio, violación o secuestro reciban sanciones equiparables a las de un adulto.

“Una iniciativa que busca que los jóvenes que cometan un delito grave como homicidio doloso, feminicidio, violación o secuestro, tengan penas que sean equiparables a que si un mayor de edad hubiera cometido alguno de estos delitos”. Josué David Guerrero Trápala, Presidente Municipal de Corregidora, Querétaro

El debate cobró fuerza tras la sentencia contra Osmar, el adolescente responsable del asesinato de dos maestras en una preparatoria de Lázaro Cárdenas, Michoacán, quien recibió tres años de internamiento, la pena máxima que permite actualmente la ley para un menor de edad.

La pregunta obligada: ¿Es momento de establecer “mano dura”? El debate legislativo tendrá mucho que decir ante esta problemática.

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