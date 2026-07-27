SEP aclara que la educación militarizada no está permitida; detectan más escuelas en Tamaulipas

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Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública (SEP). Foto: Cuartoscuro.

Las escuelas militarizadas no están autorizadas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) ni por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), afirmó este lunes el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, quien anunció que se realizará una revisión en todo el país para verificar que no existan planteles que ofrezcan esta modalidad.

La declaración fue hecha durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, luego del fallecimiento de la joven Dafne Zapata en un plantel de este tipo en Tamaulipas.

El titular de la Secretaría de Educación Pública explicó que la legislación vigente no contempla la existencia de escuelas con educación militarizada y sostuvo que ninguna autoridad educativa federal ni la Secretaría de la Defensa Nacional otorgan autorización para operar bajo ese esquema.

“No está autorizado por la ley ningún tipo de educación militarizada, ni la Secretaría de Educación, ni la Defensa Nacional autorizan este tipo de modalidades” Mario Delgado, secretario de Educación Pública..

SEP anuncia revisión nacional de escuelas militarizadas

Mario Delgado informó que la Secretaría de Educación Pública llevará a cabo una revisión en todo el país para identificar si existen instituciones educativas que ofrezcan este tipo de modalidad.

El funcionario señaló que el objetivo es verificar que los planteles cumplan con la normatividad correspondiente y evitar que se presenten situaciones similares.

“Haremos una revisión en todo el país para verificar que no haya este tipo de escuelas que ofrezcan aparentemente este tipo de modalidades” Mario Delgado, Secretario de Educación Pública..

Explicó además que el pasado viernes la dependencia federal envió un comunicado a las autoridades educativas estatales, ya que son las instancias responsables de autorizar el funcionamiento de los planteles educativos en cada entidad.

De acuerdo con Mario Delgado, esta comunicación busca reforzar la vigilancia sobre los centros escolares y prevenir que se repitan casos relacionados con instituciones que se presenten bajo esta modalidad.

Tamaulipas registra cinco escuelas con modalidad militarizada

Durante su participación en la conferencia matutina, el secretario de Educación Pública señaló que en Tamaulipas ya fueron detectadas cinco escuelas que operan bajo esta modalidad.

La información fue dada a conocer al referirse al caso de la joven Dafne Zapata, cuyo fallecimiento derivó en el pronunciamiento de la autoridad educativa federal sobre este tipo de planteles.

Hasta el momento, Mario Delgado no informó sobre acciones específicas para estos cinco centros educativos, aunque reiteró que la revisión abarcará todo el territorio nacional.

Mario Delgado buscará contacto con la madre de Dafne Zapata

El titular de la SEP también informó que la dependencia ha intentado establecer comunicación con la madre de Dafne Zapata.

Explicó que hasta ahora no ha sido posible concretar ese acercamiento, debido a que, según dijo, los abogados de la familia le han recomendado no tener contacto por el momento.

“Hemos buscado establecer contacto con la mamá de esta niña que desafortunadamente falleció, no hemos logrado tener contacto porque entiendo que sus abogados lo han recomendado, pero vamos a insistir en hablar con ella” Mario Delgado, secretario de Educación Pública.

Mario Delgado reiteró la intención de mantener comunicación con la familia de la joven mientras continúan las acciones anunciadas por la Secretaría de Educación Pública.

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