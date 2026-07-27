Infonavit te presta hasta 2.9 millones de pesos para comprar casa: requisitos paso a paso

GENERANDO AUDIO...

Foto: X/@Infonavit

Si estás pensando en comprar una casa, el Infonavit ofrece un financiamiento de hasta 2 millones 935 mil 2.35 pesos mediante el esquema Crédito Infonavit Total, siempre que cumplas con los requisitos establecidos por el instituto.

El Crédito Infonavit Total es un crédito hipotecario con el que puedes elegir el monto y el plazo de pago, de acuerdo con tu capacidad económica.

El monto máximo que puedes obtener es de 2 millones 935 mil 2.35 pesos, aunque la cantidad final dependerá de tu capacidad de pago. Para conocer cuánto te prestaría el instituto, debes consultar tu precalificación en Mi Cuenta Infonavit.

El plazo para liquidar el crédito puede ser de uno hasta 30 años, siempre que la suma de tu edad y el tiempo de financiamiento no supere los 70 años para hombres o 75 años para mujeres.

Requisitos para solicitar el crédito del Infonavit

Para acceder al Crédito Infonavit Total debes cumplir con estos requisitos:

Ser derechohabiente con relación laboral vigente

Ganar a partir de 13 mil 908.27 pesos mensuales

Estar registrado en una Afore y contar con registros biométricos actualizados

Autorizar la consulta al Buró de Crédito

No tener un crédito vigente con el Infonavit

Además, el crédito tiene una tasa de interés fija durante toda su vigencia, que va del 6.15% al 10.45%, dependiendo del nivel salarial.

Beneficios adicionales del Crédito Infonavit Total

El instituto permite solicitar este financiamiento de forma individual o en conjunto con tu cónyuge, siempre que ambos coticen al Infonavit y cumplan con los requisitos de ingreso.

También puedes acceder a programas complementarios como Equipa tu Casa, para remodelar, reparar o equipar la vivienda sin modificar su estructura, y Hogar a tu Medida, dirigido a personas con discapacidad para adaptar el inmueble.

El Infonavit también recordó que los trabajadores pueden solicitar más de un crédito para comprar otra vivienda, adquirir un terreno, construir, remodelar o incluso pagar un crédito hipotecario contratado con otra institución financiera, siempre que el financiamiento anterior no haya presentado incumplimientos ni recibido apoyos para cubrir adeudos.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.