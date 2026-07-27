Seguro de Calidad del Infonavit: qué cubre y a qué viviendas aplica

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Así funciona el seguro de calidad Infonavit. Foto: Cuartoscuro

El Seguro de Calidad del Infonavit generó interés tras la difusión de un mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum y el director del Infonavit. Sin embargo, la documentación oficial del muestra que este mecanismo ya formaba parte de los lineamientos para la adquisición de viviendas.

El esquema está contemplado dentro de los requisitos para financiar una vivienda nueva mediante un crédito del Infonavit y tiene como finalidad ofrecer protección ante determinados defectos de construcción cubiertos por la póliza correspondiente.

¿Qué es el Seguro de Calidad del Infonavit?

El Seguro de Calidad de la Vivienda es un mecanismo mediante el cual las viviendas nuevas adquiridas con un crédito del Infonavit deben contar con un certificado emitido por una aseguradora autorizada.

Este certificado acredita que el inmueble cuenta con una póliza diseñada para cubrir determinados defectos de construcción conforme a las condiciones establecidas por la aseguradora.

Como parte del proceso para otorgar el financiamiento, el Infonavit verifica que la vivienda cuente con este certificado antes de formalizar la inscripción del crédito hipotecario.

¿Qué requisitos debe cumplir una vivienda?

Para que una vivienda nueva pueda acceder al Seguro de Calidad, debe cumplir diversos requisitos técnicos establecidos por el Instituto.

Entre ellos se encuentran:

Estar inscrita en el Registro Único de Vivienda (RUV)

Contar con Clave Única de Vivienda (CUV)

Tener Dictamen Técnico Único de Habitabilidad

Disponer de un avalúo vigente

Contar con una orden de verificación

Además, las aseguradoras que emiten estos certificados deben estar autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), supervisadas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) y registradas en el padrón del Infonavit.

¿Qué cubre este seguro?

De acuerdo con la documentación oficial, el Seguro de Calidad contempla cobertura para determinados daños o defectos constructivos conforme a las condiciones establecidas en cada póliza.

Sin embargo, los lineamientos no indican que cualquier desperfecto quede cubierto de manera automática ni establecen que toda la responsabilidad recaiga exclusivamente en la empresa desarrolladora.

Las coberturas, exclusiones y procedimientos dependen de las condiciones contratadas con la aseguradora correspondiente.

¿Por qué se volvió viral?

Las publicaciones difundidas en redes sociales aseguran que el Seguro de Calidad del Infonavit fue presentado recientemente como una nueva medida durante un evento encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum y el director del Instituto en Morelos.

No obstante, la revisión de la documentación oficial disponible no muestra evidencia de que este mecanismo haya sido anunciado como una nueva política pública.

Por el contrario, los lineamientos del Infonavit indican que el Seguro de Calidad de la Vivienda ya formaba parte de los requisitos operativos para el financiamiento de viviendas nuevas, por lo que la información viral corresponde a un mecanismo institucional previamente establecido.

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