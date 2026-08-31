Morena elige por unanimidad a Higinio Martínez para presidir el Senado

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Higinio Martínez Miranda. Foto: Cuartoscuro

La bancada de Morena eligió por unanimidad al senador mexiquense Higinio Martínez Miranda para presidir la Mesa Directiva del Senado de la República durante el tercer año de la LXVI Legislatura, en sustitución de Laura Itzel Castillo.

El Pleno del Senado votará la propuesta este lunes 31 de agosto. De aprobarla, Martínez Miranda asumirá formalmente la Presidencia de la Cámara Alta a partir del martes 1 de septiembre.

Higinio Martínez encabezará la Mesa Directiva del Senado

Durante la reunión plenaria de Morena, los 65 senadores presentes respaldaron a Higinio Martínez, en una votación realizada a mano alzada. La elección ocurrió sin la presencia de Gerardo Fernández Noroña, quien también había manifestado su interés por continuar al frente de la Mesa Directiva.

Además, la iniciativa propone a Verónica Camino Farjat como primera vicepresidenta, mientras que la bancada postuló a las senadoras Martina Kantún Can y Alejandra Arias como secretarias.

Martínez Miranda aseguró que, de llegar a la Presidencia del Senado, trabajará con apego a la Constitución, la Ley Orgánica y el reglamento parlamentario. A su vez, adelantó que buscará mantener una relación de respeto con todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara Alta, incluidos PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.

Fernández Noroña cuestiona el acuerdo de Morena

La elección de Martínez ocurrió después de que Óscar Cantón Zetina y Manuel Huerta Ladrón de Guevara declinaran sus aspiraciones y cerraran filas en torno al senador mexiquense.

Por su parte, Fernández Noroña, quien aspiraba a presidir nuevamente la Mesa Directiva, explicó en una carta que su ausencia de la reunión plenaria se debió a que no formaba parte del acuerdo alcanzado por la bancada.

Higinio Martínez cuenta con una trayectoria de cinco décadas en la política. Ha sido senador en tres ocasiones, diputado local y presidente municipal de Texcoco. Además, ocupó distintos cargos dentro de la estructura política del Estado de México.

Ahora, su nombramiento deberá ser ratificado por el Pleno del Senado para que pueda asumir formalmente la Presidencia de la Mesa Directiva en el último año de la actual legislatura.

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