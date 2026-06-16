Frenan armas que viajaban de EE. UU. a Zacatecas en autobús de pasajeros

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ANAM y Guardia Nacional descubrieron armas en autobús. Foto: ANAM

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la Guardia Nacional detectaron dos cargamentos de armas que eran transportados en un autobús de pasajeros que había salido de Addison, Illinois, Estados Unidos, y que tenía como destino el municipio de Jerez, Zacatecas.

De acuerdo con la información oficial, el hallazgo ocurrió el 13 de junio de 2026 durante una revisión de inspección y vigilancia realizada a la unidad, donde se localizaron armas de fuego y cartuchos de distintos calibres que eran trasladados por dos vías distintas: uno en posesión de un pasajero y otro mediante un envío de paquetería.

Las armas viajaban tanto con un pasajero como en un envío de paquetería

Las autoridades detallaron que el primer cargamento fue encontrado entre las pertenencias de una persona que viajaba a bordo del autobús, mientras que el segundo correspondía a un paquete que era transportado mediante el servicio de mensajería de la misma unidad.

Tras el aseguramiento, las personas involucradas, así como las armas y los cartuchos decomisados, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, que serán las encargadas de realizar las investigaciones y determinar las responsabilidades correspondientes.

El autobús había salido de Illinois y tenía como destino Zacatecas

La revisión se realizó a un autobús procedente de Addison, Illinois, una localidad ubicada en Estados Unidos, cuyo destino final era el municipio de Jerez, Zacatecas.

Las autoridades no dieron a conocer la cantidad exacta de armas ni la identidad de las personas involucradas, pero señalaron que las diligencias continuarán como parte de las investigaciones abiertas por este caso.

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