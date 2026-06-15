¡Con la TV pagada! Fondas y taquerías no transmiten partidos del Mundial para evitar multas

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Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

Restaurantes, fondas y pequeños comercios han optado por mantener apagadas sus televisiones durante los partidos del Mundial 2026 por temor a posibles sanciones relacionadas con los derechos de transmisión.

Aunque en redes sociales circularon versiones sobre supuestas multas millonarias, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) aseguró que no existe una campaña de clausuras ni sanciones masivas contra pequeños negocios.

Comercios evitan transmitir partidos por miedo a sanciones

En una fonda de la Ciudad de México, Paulina Meza decidió mantener apagada la televisión para evitar problemas legales.

“Estábamos escuchando, justo eso que si pasábamos el Mundial que nos iban a multar por no sé cuántos millones de pesos entonces preferimos mejor para qué problemas”, Paulina Meza, encargada de fonda

La situación se repite en el restaurante Beatricita de la colonia Juárez, ahí tampoco pagaron el permiso para poder transmitir los encuentros de futbol del Mundial 2026.

“Están cobrando un permiso para poder pasarlo ¿de cuánto es ese permiso?… hasta donde yo tengo entendido son de 25 mil pesos para poderlo transmitir sin que haya una multa… Al final de cuentas nosotros como fonda, como restaurante, no viene a consumir alcohol, por lo cual no se me hace tolerante ese tipo de situación”, Raúl Torres, encargado de restaurante

IMPI revisó 50 establecimientos durante el Mundial

A petición de las empresas que tienen los derechos, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ha revisado 50 establecimientos. De ese total, únicamente cinco negocios transmitían partidos presuntamente sin contar con la autorización correspondiente. Por ello, solo se hicieron llamados de atención.

El director general del IMPI, Vidal Llerenas, afirmó que las versiones sobre multas de hasta 29 millones de pesos son falsas y que las sanciones dependen de cada caso particular.

“Eso de la multa de los 29 millones alguien la inventó… No es nada ni cercano a eso, dependerá del establecimiento, que sea proporcional en todo caso, el punto es que lo estamos haciendo a petición de parte en ciertos lugares, no vamos a ir a las fonditas y a las taquerías y a ese tipo de cosas, no queremos generar pánico”, Vidal Llerenas, director del IMPI

También aclaró que el instituto no tiene facultades para realizar clausuras de establecimientos.

“No podemos hacer clausuras tampoco, (dicen) van a llegar los del IMPI a hacer clausuras… no, no podemos hacer clausuras”, Vidal Llerenas, director del IMPI

Autoridades piden denunciar intentos de extorsión

Ante el temor generado entre comerciantes, el IMPI llamó a denunciar a personas que se hagan pasar por inspectores o verificadores y amenacen con multas o cierres.

Para ello puso a disposición el correo electrónico: buzon@impi.gob.mx; y el teléfono: 55 56 24 04 00.

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