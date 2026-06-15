Morena anuncia relevo de López Beltrán y nombra a Manuel Zavala en Secretaría de Organización

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Foto: Morena

El Comité Ejecutivo Nacional de Morena anunció cambios en su estructura interna de cara al proceso electoral de 2027. El partido designó a Manuel Jesús Zavala Salazar como delegado en funciones de Secretario de Organización y renovó la integración de su Comisión Nacional de Elecciones.

La decisión fue dada a conocer este 15 de junio mediante el comunicado 064/2026, difundido por la dirigencia nacional del partido.

“El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena informa del fortalecimiento de su estructura interna con miras al proceso electoral de 2027”, señaló el instituto político.

📰 El CEN de Morena comparte comunicado de prensa:



El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena informa del fortalecimiento de su estructura interna con miras al proceso electoral de 2027, para lo que designó a Manuel Jesús Zavala Salazar, actual secretario de Movimientos… pic.twitter.com/4xdQut37Qv — Morena (@PartidoMorenaMx) June 15, 2026

Morena nombra a Manuel Zavala como responsable de Organización

De acuerdo con el comunicado, Manuel Zavala, quien actualmente se desempeña como secretario de Movimientos Sociales, asumirá las funciones de la Secretaría de Organización.

Esta área es una de las más relevantes dentro de Morena, ya que coordina los trabajos territoriales y la estrategia electoral del partido.

Además, tiene bajo su responsabilidad tareas como:

Afiliación de militantes

Credencialización

Actualización del padrón nacional

Resguardo de la información de afiliados

Movilización territorial

Renuevan la Comisión Nacional de Elecciones

Morena también informó cambios en la Comisión Nacional de Elecciones, órgano encargado de organizar los procesos internos del partido.

A este organismo se incorporaron:

Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional del partido

Manuel Jesús Zavala Salazar

Óscar del Cueto García, secretario de Finanzas

La Comisión es presidida por Citlalli Hernández Mora.

Entre sus funciones destacan la elaboración de convocatorias internas, la revisión de aspirantes, la organización de encuestas para definir candidaturas y la aplicación de criterios de paridad y acciones afirmativas.

Morena apunta a las elecciones de 2027

El partido aseguró que estos movimientos forman parte de su preparación rumbo a los próximos comicios.

“Para Morena lo verdaderamente importante es el bienestar del pueblo de México, por lo que seguirá profundizando la Transformación”, indicó el comunicado.

Asimismo, afirmó que la militancia permanecerá “firme y unida en torno a nuestro proyecto de nación”.

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