Nuevos papás pueden ausentarse del trabajo con sueldo por licencia de paternidad

GENERANDO AUDIO...

Papá con un bebé. Foto: Cuartoscuro

Los hombres que se conviertan en papás, ya sea por nacimiento o por adopción, tiene derecho a solicitar la licencia de paternidad. Un permiso con el cual se le permite ausentarse del trabajo con goce de sueldo.

¿Qué es la licencia de paternidad?

De acuerdo con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) el permiso permite al padre dedicar tiempo al cuidado de su hijo.

“La licencia de paternidad es un permiso laboral con goce de sueldo que permite al trabajador ausentarse de sus labores para dedicarse al cuidado de su hija o hijo fomentando la corresponsabilidad parental”, Detalla el ISSSTE.

¿Cuántos días dura la licencia de paternidad?

El artículo 132, fracción XXVII Bis de la Ley Federal del Trabajo, detalla que la licencia de paternidad será por cinco días laborables, tiempo en el que la empresa deberá seguir pagando al nuevo papá.

“Otorgar permiso de paternidad de cinco días laborables con goce de sueldo, a los hombres trabajadores, por el nacimiento de sus hijos y de igual manera en el caso de la adopción de un infante”, Artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo

¿Dónde se tramita la licencia de paternidad?

La licencia de paternidad es un trámite que el nuevo papá deberá hacer en el área de Recursos Humanos en el centro que labore.

¿Se puede juntar la licencia de paternidad con vacaciones?

Aunque la ley no mantiene restricciones en que la licencia de paternidad se junte con un periodo vacacional, el ISSSTE señala que eso sí dependerá del centro de trabajo en el que labore el beneficiario.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.