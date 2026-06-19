Cómo ubicar los módulos para tramitar la CURP Biométrica y qué documentos llevar

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Fotos: Cuartoscuro – Getty Images

La Clave Única de Registro de Población (CURP) Biométrica puede realizarse de forma presencial en alguno de los módulos y registros civiles de todo el país.

Se trata de una versión de la CURP con datos biométricos que fortalecen la identificación de la persona. Incluyen:

Fotografía del rostro

Huellas dactilares

Imagen del iris

Firma electrónica

Además, la Secretaría de Gobernación (Segob) ha señalado que este documento busca garantizar una identidad única y fortalecer mecanismos de identificación y búsqueda de personas.

¿Se necesita la CURP Biométrico para todos los trámites?

La CURP Biométrica todavía sigue incorporándose gradualmente como documento nacional de identificación. Las dependencias gubernamentales aún no la solicitan en todos los trámites, aunque algunas ya lo piden para procedimientos específicos.

Debido a sus características, la CURP Biométrica sólo puede tramitarse de forma presencial en alguna de las oficinas del Registro Civil o en los módulos asignados.

Documentos para tramitar la CURP Biométrica

Mayores de edad

Acta de nacimiento certificada y actualizada

CURP certificada o validada por RENAPO

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio reciente

Correo electrónico activo

Menores de edad

Acta de nacimiento del menor

CURP certificada del menor

Identificación oficial del padre, madre o tutor

CURP del padre, madre o tutor

Documento que acredite la tutela (cuando corresponda)

Asimismo, el menor debe acudir al módulo u oficina de Registro Civil acompañado de un padre o tutor.

Paso a paso para tramitar la CURP Biométrica en los módulos

Agenda cita en el siguiente enlace

Elige tu módulo (puedes buscar el tuyo en este link)

Asiste al módulo en el día asignado, entrega documentos y captura tus biométricos

Espera a que validen tu información y se emita tu CURP en formato físico o digital

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