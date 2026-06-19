Sheinbaum descarta que el T-MEC esté en riesgo a partir del 1 de julio

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Foto: AFP

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que el T-MEC esté en riesgo o pueda desaparecer a partir del próximo 1 de julio, fecha en la que inicia una nueva etapa en el proceso de revisión del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

Durante su conferencia matutina, la mandataria aseguró que la fecha no representa el fin del tratado y explicó que únicamente cambiará el mecanismo mediante el cual se realizan las revisiones periódicas del acuerdo.

Sheinbaum también informó que la segunda ronda de conversaciones con funcionarios estadounidenses avanza de manera positiva.

Sheinbaum aclara proceso de revisión del T-MEC

La presidenta explicó que existe información incorrecta sobre lo que ocurrirá el próximo 1 de julio con el tratado comercial que regula gran parte del intercambio económico entre los tres países de Norteamérica.

“No es que el primero de julio se vaya a acabar el tratado si Estados Unidos decide algo, sino que cambia el proceso de revisión, cada cuánto se hacen las revisiones”, señaló.

Agregó que mantiene comunicación constante con el equipo encargado de las negociaciones y que recibió reportes favorables tras las reuniones más recientes con autoridades estadounidenses.

Avanzan conversaciones entre México y Estados Unidos

La revisión del T-MEC forma parte de los mecanismos establecidos por los tres países para evaluar el funcionamiento del acuerdo y realizar ajustes cuando sea necesario.

De acuerdo con Sheinbaum, la información más reciente indica que los encuentros sostenidos con representantes de Estados Unidos han tenido buenos resultados.

El tratado comercial entró en vigor en julio de 2020 y sustituyó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), convirtiéndose en uno de los acuerdos económicos más importantes para la región.

Por ahora, el Gobierno mexicano mantiene su participación en el proceso de revisión y continuará las conversaciones con sus socios comerciales en las próximas semanas.

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