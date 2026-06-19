Sheinbaum deja entrever que podría haber prórroga para el registro de líneas telefónicas

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Foto: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum no confirmó si habrá una prórroga para el registro obligatorio de líneas celulares en México, cuyo plazo vence el próximo 30 de junio, pero adelantó que el Gobierno federal dará una respuesta definitiva la próxima semana.

Durante una conferencia, la mandataria señaló que las autoridades esperarán a conocer cómo avanza el proceso de registro en los próximos días antes de tomar una decisión.

Sheinbaum deja abierta la posibilidad de cambios al plazo

Al ser cuestionada sobre una posible extensión del periodo para registrar los números telefónicos, Sheinbaum recordó que actualmente más de la mitad de las líneas ya están registradas, aunque evitó comprometerse con una prórroga. “Vamos a esperar esta semana para poder informar”, respondió.

La presidenta indicó que el tema será presentado oficialmente el próximo jueves 25 de junio, cuando se darán a conocer detalles sobre el avance del programa y las medidas que podrían adoptarse para quienes aún no completan el trámite.

Sheinbaum también rechazó las críticas que señalan que el registro obligatorio busca vigilar a la población. Afirmó que es “absoluta y totalmente falso” que el objetivo sea espiar a las personas y sostuvo que la medida busca fortalecer la seguridad y combatir delitos como la extorsión telefónica.

Y explicó que los datos de los usuarios permanecen bajo resguardo de las compañías telefónicas y que las autoridades únicamente pueden solicitar información dentro de una investigación formal. “Es muy importante para fortalecer la seguridad: que los teléfonos estén asociados a una persona”, señaló.

¿Qué pasará con las líneas no registradas?

De acuerdo con la información difundida por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), las líneas que no sean registradas antes del 30 de junio podrían ser suspendidas temporalmente a partir del 1 de julio.

Sin embargo, Sheinbaum aseguró que el Gobierno no busca afectar a los usuarios y reiteró el llamado para que completen el proceso cuanto antes. “Que se registren, que avance el registro, es muy importante”, expresó.

Por ahora, la definición sobre una posible prórroga quedará pendiente hasta el anuncio oficial previsto para la próxima semana.

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