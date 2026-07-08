No compartas este código de WhatsApp; podrías ser víctima de fraude

| 19:38 | César García | Uno TV
WhatsApp
Evita ser víctima de fraude en WhatsApp Foto: Pexels

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México dio a conocer una serie de recomendaciones para evitar el robo de cuentas de usuarios de WhatsApp.

A través de la Policía Cibernética se hizo la alerta al público sobre solicitudes engañosas de códigos por SMS.

Evita fraudes y robo de cuentas en WhatsApp

WhatsApp es una aplicación de mensajería que es utilizada por múltiples usuarios, pero ahora la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través de sus redes sociales, alertó sobre posibles robos de cuentas y fraudes.

Las autoridades también dieron a conocer una serie de mecanismos de protección para que puedas evitar ser víctima:

  • Activa la verificación de dos pasos
  • No compartas códigos de verificación por SMS
  • Verifica con tus contactos antes de responder solicitudes inusuales
  • Configura tu privacidad para limitar quién ve tu foto y estado
  • Reporta y bloquea perfiles sospechosos dentro de la aplicación
  • No ingreses a ligas de remitentes desconocidos

Asimismo, compartieron una serie de acciones y medidas de prevención, en donde se puntualiza la importancia de desconfiar de mensajes urgentes que solicitan códigos, no ingresar a ligas desconocidas, evitar compartir datos sensibles e informar de esto a tus familiares para que ellos tampoco sean víctimas.

Otros posibles fraudes en WhatsApp

Por su parte, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Conducef) ha advertido sobre posibles fraudes que se pueden efectuar a través de esta aplicación.

Pues afirman que la estafa conocida como phishing puede llevar al robo de datos personales o financieros.

Es por esto subrayan que ninguna dependencia de gobierno te contactará por WhatsApp para brindar ayudas económicas y que debes evitar registrarte en ligas que te pidan proporcionar información.

Ante cualquier sospecha, puedes reportarla a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, al correo ceac@sspc.gob.mx.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

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