No compartas este código de WhatsApp; podrías ser víctima de fraude
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México dio a conocer una serie de recomendaciones para evitar el robo de cuentas de usuarios de WhatsApp.
A través de la Policía Cibernética se hizo la alerta al público sobre solicitudes engañosas de códigos por SMS.
Evita fraudes y robo de cuentas en WhatsApp
WhatsApp es una aplicación de mensajería que es utilizada por múltiples usuarios, pero ahora la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través de sus redes sociales, alertó sobre posibles robos de cuentas y fraudes.
Las autoridades también dieron a conocer una serie de mecanismos de protección para que puedas evitar ser víctima:
- Activa la verificación de dos pasos
- No compartas códigos de verificación por SMS
- Verifica con tus contactos antes de responder solicitudes inusuales
- Configura tu privacidad para limitar quién ve tu foto y estado
- Reporta y bloquea perfiles sospechosos dentro de la aplicación
- No ingreses a ligas de remitentes desconocidos
Asimismo, compartieron una serie de acciones y medidas de prevención, en donde se puntualiza la importancia de desconfiar de mensajes urgentes que solicitan códigos, no ingresar a ligas desconocidas, evitar compartir datos sensibles e informar de esto a tus familiares para que ellos tampoco sean víctimas.
Otros posibles fraudes en WhatsApp
Por su parte, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Conducef) ha advertido sobre posibles fraudes que se pueden efectuar a través de esta aplicación.
Pues afirman que la estafa conocida como phishing puede llevar al robo de datos personales o financieros.
Es por esto subrayan que ninguna dependencia de gobierno te contactará por WhatsApp para brindar ayudas económicas y que debes evitar registrarte en ligas que te pidan proporcionar información.
Ante cualquier sospecha, puedes reportarla a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, al correo ceac@sspc.gob.mx.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
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