No compartas este código de WhatsApp; podrías ser víctima de fraude

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Evita ser víctima de fraude en WhatsApp Foto: Pexels

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México dio a conocer una serie de recomendaciones para evitar el robo de cuentas de usuarios de WhatsApp.

A través de la Policía Cibernética se hizo la alerta al público sobre solicitudes engañosas de códigos por SMS.

#AlertaCibernética | La #PolicíaCibernética alerta a la ciudadanía de estafas digitales mediante la solicitud fraudulenta de códigos de verificación en #WhatsApp.

Por ello, emite las siguientes recomendaciones para evitar ser víctima de este tipo de fraudes: 📱👇🏻 pic.twitter.com/rnFqYaUPRd — SSC CDMX (@SSC_CDMX) July 3, 2026

Evita fraudes y robo de cuentas en WhatsApp

WhatsApp es una aplicación de mensajería que es utilizada por múltiples usuarios, pero ahora la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través de sus redes sociales, alertó sobre posibles robos de cuentas y fraudes.

Las autoridades también dieron a conocer una serie de mecanismos de protección para que puedas evitar ser víctima:

Activa la verificación de dos pasos

No compartas códigos de verificación por SMS

Verifica con tus contactos antes de responder solicitudes inusuales

Configura tu privacidad para limitar quién ve tu foto y estado

Reporta y bloquea perfiles sospechosos dentro de la aplicación

No ingreses a ligas de remitentes desconocidos

Asimismo, compartieron una serie de acciones y medidas de prevención, en donde se puntualiza la importancia de desconfiar de mensajes urgentes que solicitan códigos, no ingresar a ligas desconocidas, evitar compartir datos sensibles e informar de esto a tus familiares para que ellos tampoco sean víctimas.

Otros posibles fraudes en WhatsApp

Por su parte, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Conducef) ha advertido sobre posibles fraudes que se pueden efectuar a través de esta aplicación.

Pues afirman que la estafa conocida como phishing puede llevar al robo de datos personales o financieros.

Es por esto subrayan que ninguna dependencia de gobierno te contactará por WhatsApp para brindar ayudas económicas y que debes evitar registrarte en ligas que te pidan proporcionar información.

Ante cualquier sospecha, puedes reportarla a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, al correo ceac@sspc.gob.mx.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

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