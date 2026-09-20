Desde Ciudad Juárez, Sheinbaum llama a defender la soberanía de México

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Foto: Gobierno de México

Al recordar que México ha enfrentado a lo largo de su historia distintos procesos para consolidarse como un país libre e independiente, la presidenta Claudia Sheinbaum llamó desde Ciudad Juárez, Chihuahua, a defender la patria y la soberanía nacional.

Durante su recorrido “Honestidad y Resultados” en la entidad, destacó que, por su condición fronteriza, Ciudad Juárez representa un lugar relevante para recordar los sacrificios que ha implicado la construcción de un México soberano.

“México es un país libre, independiente y soberano. Y nos toca a todas y todos defender a la patria”, afirmó Sheinbaum desde la Plaza de la Mexicanidad.

Además, la presidenta presentó cifras de los Programas para el Bienestar que operan en Chihuahua. Informó que 431 mil 19 personas mayores de 65 años reciben la Pensión para Adultos Mayores y 34 mil 946 personas cuentan con la Pensión para Personas con Discapacidad.

Agregó que 10 mil 823 jóvenes están incorporados a Jóvenes Construyendo el Futuro y que 116 mil 544 estudiantes de preparatoria reciben la Beca Benito Juárez. También mencionó los apoyos para productores del campo, fertilizantes, comunidades Rarámuri y el programa Leche para el Bienestar.

En materia de infraestructura, Sheinbaum destacó la construcción de las carreteras Bavispe-Nuevo Casas Grandes y Guaymas-Chihuahua, el Libramiento Zaragoza-Guadalupe y 25 caminos artesanales, además de trabajos de conservación de la Red Federal de Carreteras y tecnificación de los Distritos de Riego.

También planteó una meta de 59 mil 260 Viviendas para el Bienestar y señaló que se han realizado acciones de reducción y condonación de créditos considerados impagables en beneficio de 267 mil familias.

En educación, informó sobre la creación de dos nuevas preparatorias, seis Bachilleratos Nacionales “Margarita Maza”, 64 Centros de Educación y Cuidado Infantil y una nueva Universidad de Enfermería en la Sierra Tarahumara.

Sheinbaum también destacó los Planes de Justicia para los pueblos originarios de Chihuahua, recursos directos para comunidades indígenas y afromexicanas, así como la construcción de 18 Centros LIBRE para las mujeres y dos Centros Comunitarios “México Imparable”.

Finalmente, se comprometió a supervisar el Hospital del ISSSTE y las farmacias con medicamentos gratuitos vinculadas al programa Salud Casa por Casa en Chihuahua.

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