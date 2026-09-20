México reconoce a Michelle Bachelet tras retirar su candidatura para dirigir la ONU

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México lamenta retiro de Bachelet de la carrera por la ONU Foto: Cuartoscuro

En un comunicado el Gobierno de México reconoció a Michelle Bachelet luego de que la expresidenta de Chile anunciara su decisión de retirar su candidatura para ocupar la Secretaría General de las Naciones Unidas (ONU).

México respaldó candidatura de Michelle Bachelet

La SRE señaló que México impulsó la candidatura de Michelle Bachelet al considerar su experiencia para ocupar la Secretaría General de la ONU, cargo que tendrá un nuevo titular a partir de 2027, cuando concluya el segundo mandato de António Guterres.

En marzo pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum había confirmado que México mantendría su respaldo a Bachelet después de que Chile retirara el suyo. En aquella ocasión, Sheinbaum destacó la experiencia de la exmandataria chilena y su trabajo en organismos internacionales.

La candidatura había sido presentada inicialmente con el respaldo de México, Brasil y Chile. Posteriormente, Chile dejó de apoyar la postulación, mientras México y Brasil mantuvieron su respaldo durante el proceso.

¿Qué dijo México sobre el retiro de Bachelet?

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reconoció el trabajo realizado por Bachelet durante la promoción de su candidatura y destacó su trayectoria en materia de derechos humanos y en organismos de Naciones Unidas.

La dependencia señaló que la expresidenta chilena comparte principios relacionados con la construcción de la paz, la defensa de los derechos humanos y el multilateralismo.

México también agradeció a las autoridades de Brasil por la colaboración durante la campaña de Bachelet, al considerar que se trató de un ejercicio conjunto entre ambos países.

🇺🇳 Lamentablemente la presión de Trump hace caer la candidatura de Michelle Bachelet.



Ella mismo lo comunicó : pic.twitter.com/p8jIMURVdH https://t.co/E3fsMjkBKR — Nicolás de León (@salocinuy) September 19, 2026

Bachelet retira su candidatura para dirigir la ONU

Michelle Bachelet anunció el 19 de septiembre de 2026 que no continuará en la contienda para convertirse en la próxima secretaria general de Naciones Unidas. Su decisión ocurrió mientras continúa el proceso para elegir al sucesor de António Guterres.

Un día antes del anuncio, una votación informal del Consejo de Seguridad había colocado a la costarricense Rebeca Grynspan entre las candidatas con mayor respaldo en esa ronda, aunque el proceso de selección todavía no había concluido.

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