FGR atrae investigación sobre combustible ilícito asegurado en Guanajuato

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Foto: Cuartoscuro

Ante la complejidad del caso, la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo la investigación sobre los 59 millones de litros de combustible presuntamente irregular hallado en un inmueble de San José Iturbide, Guanajuato, a la par que destacó que las empresas no han presentado la documentación que acredita su tenencia.

Asimismo, acotó que en el lugar se aseguró combustible distribuido en gasolina regular, premium y diésel, mientras que continúan la diligencias a fin de esclarecer los hechos, así como la trazabilidad fiscal del hidrocarburo hallado en el inmueble incautado.

¿Qué ha pasado sobre el aseguramiento de combustible ilícito?

A través de su cuenta de X, la FGR emitió un comunicado informando que la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) ejerció la práctica de atracción de la carpeta correspondiente, a fin de continuar con las indagatorias.

Ello, debido a la complejidad del caso, en el que ninguna de las empresas relacionadas con el inmueble incautado han podido presentar los documentos que avalan la tenencia de 59 millones de litros de combustible, respondiendo a Grupo Simsa, que aseguró que el hidrocarburo decomisado era completamente legal.

De igual forma, la institución destacó que su personal continúa las diligencias, entre las que se encuentran el análisis de documentos, entrevistas con directivos de la empresa directamente relacionada con los hechos y el acopio de información relativa a las compañías vinculadas, todo ello “con la finalidad de verificar la propiedad, operación y trazabilidad financiera y fiscal de la totalidad del hidrocarburo localizado”.

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