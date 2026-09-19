Sheinbaum se reúne con Maru Campos: lanza esta advertencia por agentes de la CIA 

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Sheinbaum se reúne con Maru Campos en Chihuahua Foto: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una breve reunión con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, durante su visita a Ciudad Juárez, donde ambas hablaron sobre la coordinación entre los gobiernos federal y estatal.

¿Por qué se reunieron Sheinbaum y Maru Campos?

La reunión ocurrió después de que Maru Campos enviara una carta a Sheinbaum para solicitar un encuentro durante la visita de la presidenta a Ciudad Juárez.

En el documento, la gobernadora planteó tres peticiones:

Recibir personalmente a la mandataria federal.

Invitarla a una sesión de la Mesa Estatal de Seguridad en la Torre Centinela

en la Sostener una reunión de trabajo sobre agua, gusano barrenador y exportación de ganado.

La solicitud se realizó antes de la gira de Sheinbaum por Chihuahua, correspondiente a la presentación de los resultados de su Segundo Informe de Gobierno.

Sheinbaum y Campos hablaron de coordinación

La presidenta señaló que los asuntos federales relacionados con Chihuahua deberán atenderse mediante las instancias correspondientes.

Tras el encuentro, Sheinbaum explicó que acordaron mantener la coordinación en asuntos federales y señaló que, si algún funcionario estatal hubiera violado la ley o cometido un delito, deberá procederse conforme corresponda.

“En caso de que haya habido una violación a alguna ley, tiene que procederse y ella estuvo de acuerdo”, declaró la presidenta.

La mandataria federal también precisó que el encuentro con Campos se realizó de manera breve en el aeropuerto antes de continuar con las actividades programadas en Ciudad Juárez.

Hoy me reuní en privado con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Un encuentro que era necesario para ambos gobiernos, ante las diferencias de lo que estamos haciendo en materia de seguridad.



Tuvimos un encuentro franco y con firmeza, en donde ambas reconocimos la… pic.twitter.com/obtO7o33yG — Maru Campos (@MaruCampos_G) September 19, 2026

¿Qué ocurrió con la polémica por agentes de la CIA?

El encuentro se produjo meses después de las diferencias entre el Gobierno federal y la administración de Chihuahua por la presunta participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) en un operativo contra un presunto laboratorio de drogas.

El tema generó cuestionamientos entre ambas administraciones sobre la participación de personal estadounidense y las condiciones bajo las cuales habría ocurrido el operativo.

La reunión estableció un canal optimo de comunicación

Sheinbaum señaló después de su reunión con Campos que, si se confirma alguna violación a la legislación mexicana o la comisión de un delito por parte de funcionarios, deberán realizarse las investigaciones correspondientes.

Por ahora, el encuentro entre ambas funcionarias establece un canal de coordinación sobre asuntos federales y estatales, mientras las autoridades correspondientes continúan con los procesos relacionados con los temas planteados.

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