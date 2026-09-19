UNAM anuncia nueva convocatoria para licenciatura; conoce cuándo se publicará

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UNAM. Foto: Cuartoscuro.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció este sábado que el próximo publicará el próximo 5 de octubre de 2026 la Convocatoria para el Concurso de Ingreso a las Licenciaturas en el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED), correspondiente al ciclo escolar 2026-2027/2.

La publicación se realizará de conformidad con el compromiso establecido el pasado 7 de septiembre, relacionado con las modificaciones y ajustes en los procesos de ingreso a la máxima casa de estudios.

¿Cuándo se publicará la convocatoria de la UNAM para el SUAyED?

La convocatoria del SUAyED estará disponible el 5 de octubre de 2026. En este documento se darán a conocer las disposiciones correspondientes al proceso de ingreso a las licenciaturas que forman parte de este sistema.

De acuerdo con la información proporcionada, la convocatoria forma parte de los ajustes y modificaciones establecidos previamente para los procesos de ingreso a la UNAM.

¿Qué información incluirá la convocatoria del SUAyED?

El documento establecerá el calendario para el registro y la aplicación del examen, por lo que los aspirantes podrán conocer las fechas correspondientes a las distintas etapas del proceso.

Además, la UNAM publicará el instructivo correspondiente, mediante el cual se detallarán las etapas que deberán seguir quienes busquen participar en el Concurso de Ingreso a las Licenciaturas en el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia.

Entre la información que contemplará la convocatoria se encuentra:

El calendario para el registro de aspirantes

Las fechas relacionadas con la aplicación del examen

El instructivo con las etapas del proceso de ingreso

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