Grito de Independencia 2026: el saldo de seguridad en todo el país

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Foto: Cuartoscuro

Las celebraciones del Grito de Independencia registraron una alta afluencia ciudadana y concluyeron con saldo blanco en la gran mayoría de las entidades, según los primeros reportes de autoridades, a excepción de los 4 heridos que dejó un estallido de pirotecnia en Palenque, Chiapas.

Desde el Zócalo de la Ciudad de México hasta las plazas principales de los estados, millones de mexicanos se congregaron para dar el tradicional Grito de Independencia la noche del 15 de septiembre.

Puntos clave de la jornada festiva

En todo el país, autoridades desplegaron operativos especiales de seguridad, vialidad y protección civil que permitieron un desarrollo pacífico de los eventos:

Zócalo de la CDMX: La Plaza de la Constitución lució a su máxima capacidad para la ceremonia encabezada desde el Palacio Nacional. Se desplegaron más de 12 mil elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), reportando incidentes menores como atenciones médicas por deshidratación o mareos.

Despliegue operativo: En todo el país, la Guardia Nacional y las policías estatales mantuvieron presencia preventiva en plazas públicas, centros turísticos y tramos carreteros estratégicos.

Operativo Alcoholímetro: En las principales zonas metropolitanas del país se intensificaron los filtros de revisión para evitar accidentes viales relacionados con el consumo de alcohol, logrando una reducción en el número de percances en comparación con años anteriores.

Sin embargo, destacó un incidente en Palenque, Chiapas, donde la explosión sin control de pirotecnia dejó al menos cuatro personas con lesiones, principalmente en la espalda, aunque fueron reportados como estables y sin que corra riesgo su integridad física.

Por el contrario, destacó que Sinaloa volvió a conmemorar el Grito de Independencia con público en la plaza principal de Culiacán, donde la gobernadora interina Graciela Domínguez encabezó la ceremonia acompañada de su gabinete, tras dos años de interrupción de las Fiestas Patrias a causa de la violencia.

Recomendaciones para este 16 de septiembre

Por otro lado, si asistirás este miércoles al Desfile Militar, tanto en la CDMX, como los que se realizarán en los estados, hay algunas consideraciones que debes tener en cuenta:

Cierres viales: siguen las restricciones a la circulación en el Centro Histórico de la CDMX y cuadrantes principales de las capitales estatales. Transporte público: opera con horarios de día festivo o domingo en la mayoría de las redes urbanas. Consulta oficial: Sigue los canales de vialidad para conocer la reapertura gradual de las calles.

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