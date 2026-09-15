¿Porfirio Díaz cambió el Grito de Independencia al 15 de septiembre? Enrique Ortiz desmiente el mito

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En México conmemora el inicio de la Independencia cada 16 de septiembre, pero alrededor de esta fecha existen diversos mitos sobre lo ocurrido. Por ello, en entrevista para “A las Nueve en Uno”, el escritor y divulgador cultural Enrique Ortiz explicó qué hay detrás de algunas de las versiones que se han transmitido durante generaciones.

Desde la historia del Esquilón de San José hasta las distintas versiones sobre las palabras pronunciadas por el cura Miguel Hidalgo, Ortiz abordó el contexto social y político que dio origen al movimiento insurgente.

¿Porfirio Díaz cambió la celebración al 15 de septiembre?

Uno de los mitos más conocidos sostiene que Porfirio Díaz decidió que el Grito se celebrara la noche del 15 de septiembre porque ese día era su cumpleaños.

Sin embargo, Ortiz explicó que los festejos del Grito de Dolores durante la noche comenzaron alrededor de 1830, en tiempos de Antonio López de Santa Anna, y que el cambio habría respondido a una cuestión práctica.

“La realidad es que estos festejos vienen alrededor de 1830, tiempos ya de Antonio López de Santa Anna, cuando se decidió festejar el grito de Dolores la noche, seguramente por cuestiones prácticas ya que pocas personas estarían levantadas a las 06:00 y 07:00 de la mañana del 16 de septiembre”, explicó.

Otro de los mitos tiene que ver con la campana. De acuerdo con el divulgador cultural, Miguel Hidalgo no fue quien la tocó aquella mañana del 16 de septiembre de 1810.

“Él no tocó la campana, que en realidad es el esquilón de San José, y quien la tocó fue el campanero de la parroquia de Dolores, Guanajuato, de apellido Galván y posiblemente apodado el ‘cojo Galván’”, señaló Ortiz.

El Esquilón de San José fue trasladado desde Dolores a la Ciudad de México por orden de Porfirio Díaz en 1896 y actualmente se encuentra en el balcón principal de Palacio Nacional.

¿Hidalgo no gritó “¡Viva México!”?

Otro de los relatos que forman parte de la tradición patria es que Miguel Hidalgo gritó “¡Viva México!” al iniciar el movimiento insurgente. Ortiz explicó que existen distintas versiones sobre las palabras pronunciadas por el sacerdote frente al atrio de la parroquia de Dolores.

El divulgador dijo inclinarse por la versión de Juan Aldama, quien fue testigo presencial de los acontecimientos.

“Yo en particular yo me inclino en la versión del propio Aldama que fue un testigo presencial”, explicó Ortiz.

Según esta versión, Hidalgo habría llamado a la población a unirse para defender la patria y terminar con la opresión y los tributos. También habría ofrecido una remuneración a quienes se sumaran al movimiento, con frases como: “Al que me siga a caballo le daré un peso, a los de pie un tostón”.

Ortiz destacó que Hidalgo tuvo un papel central en la movilización de la población y que su llamado estuvo relacionado con las condiciones sociales y económicas de distintos sectores de la Nueva España.

El movimiento, sin embargo, no tuvo una sola causa. Existía descontento entre los criollos, debido a que los principales puestos políticos y religiosos eran ocupados por españoles nacidos en España, mientras que indígenas, mestizos y otros sectores enfrentaban una fuerte carga de impuestos y tributos.

A esto se sumaron las reformas borbónicas y la invasión de España por parte de Napoleón Bonaparte, quien tomó prisioneros al rey Carlos IV y a su hijo Fernando VII.

“Entonces los impuestos y todos estos tributos que pasó, pues se iban todos a España para financiar la resistencia en contra del invasor francés. Esa fue la gota de agua que derramó el vaso”, explicó Ortiz.

¿Todos los insurgentes querían independizarse de España?

No todos los integrantes del movimiento tenían el mismo objetivo. Ortiz explicó que algunos personajes buscaban inicialmente la autonomía de estas tierras sin romper completamente con la monarquía española.

“El líder de la conspiración de Querétaro, Ignacio Allende, igual que otros militares como Juan Aldama e incluso el propio corregidor de Querétaro, Miguel Domínguez, ellos buscaban la autonomía de estas tierras sin desvincularnos completamente de la monarquía española”, señaló.

Otros personajes, entre ellos Miguel Hidalgo y José María Morelos, buscaban la independencia, mientras que posteriormente Agustín de Iturbide también optó por romper los vínculos con la monarquía española.

Además, existían diferencias sobre la forma de gobierno que debía tener el nuevo país. Mientras algunos sectores defendían una monarquía moderada constitucional, otros, como Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero, buscaban establecer una república.

México nació como un imperio tras la consumación de la Independencia, pero este proyecto duró poco tiempo. En 1824 se estableció una república, sistema de gobierno que continúa hasta la actualidad.

¿Cuáles son las fechas de la Independencia de México?

Ortiz señaló que la historia de la Independencia no termina con el inicio del movimiento en 1810. Recordó que existen antecedentes de la conmemoración del inicio desde 1812, cuando Ignacio López Rayón realizó un festejo en Huichapan, Hidalgo.

Posteriormente, José María Morelos dejó establecido en los documentos entregados al Congreso que debía solemnizarse y recordarse el inicio de la gesta insurgente el 16 de septiembre de 1810.

Pero para Ortiz también debería darse relevancia a las fechas relacionadas con la consumación de la Independencia, particularmente el 27 y 28 de septiembre de 1821.

Esto se debe a que el 27 de septiembre de 1821, el Ejército Trigarante, comandado por Agustín de Iturbide, entró a la Ciudad de México, mientras que al día siguiente comenzó el proceso relacionado con el acta de independencia.

“Nosotros como mexicanos deberíamos de festejar 15 y 16 de septiembre y 27 de septiembre en el año de 1821”, sostuvo Ortiz.

Para el divulgador cultural, recordar el inicio y la consumación no significa sustituir una fecha por otra, sino reconocer los distintos momentos que conformaron el proceso independentista.

Finalmente, Ortiz atribuyó buena parte de los mitos históricos a la desinformación, particularmente a la difusión de contenidos en redes sociales.

“Donde es más importante tener likes que decir la verdad, es donde es más importante hacer parecer a unos villanos y a otros héroes para ganar obviamente relevancia que compartir la historia de manera objetiva”, afirmó.

Por ello, consideró importante mantener la enseñanza de la historia a lo largo de la formación académica para contribuir a que existan ciudadanos informados y críticos sobre el pasado, presente y futuro del país.

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